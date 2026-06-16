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Thế giới

Mỹ, Iran đã ký thoả thuận điện tử

Quỳnh Như

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Washington và Tehran đã hoàn tất việc ký kết thỏa thuận bằng hình thức trực tuyến, song khẳng định Iran chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Mỹ và Iran đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ thông qua hình thức trực tuyến vào cuối tuần qua, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.

Phát biểu trên chương trình Good Morning America của đài ABC hôm thứ Hai (15/6), ông Vance nhấn mạnh rằng việc ký kết đã hoàn tất nhưng chưa có bất kỳ khoản tiền nào được giải ngân cho Iran.

"Chúng tôi đã ký thỏa thuận điện tử ngày hôm qua và chưa có khoản tiền nào được giải ngân. Và điều đó sẽ không thay đổi", ông Vance nói.

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Thông tin này lần đầu xác nhận quá trình ký kết trực tuyến thực sự đã diễn ra. Trước đó, các bên chỉ đề cập khả năng sử dụng hình thức ký điện tử mà chưa công bố việc hoàn tất thủ tục.

Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật (14/6) cho biết lễ ký kết chính thức vẫn sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào cuối tuần tới. Theo ông, một số điều khoản quan trọng của thỏa thuận, trong đó có việc mở lại eo biển Hormuz để phục vụ hoạt động hàng hải và rà phá thủy lôi, sẽ chỉ có hiệu lực sau khi lễ ký kết chính thức diễn ra.

Liên quan đến các lợi ích kinh tế dành cho Tehran, ông Vance cho biết Iran có thể được tiếp cận quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD do các quốc gia vùng Vịnh tài trợ, nhưng chỉ khi nước này đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận.

"Đó là hình thức hỗ trợ mà họ có thể nhận được, được tài trợ bởi liên minh các quốc gia vùng Vịnh, miễn là họ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình", Phó Tổng thống Mỹ nói trong cuộc phỏng vấn với CBS.

Phó Tổng thống Mỹ Vance đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng Washington đã đồng ý giải phóng ngay 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran. Theo ông, các cuộc thảo luận về tài sản bị phong tỏa và nới lỏng trừng phạt vẫn sẽ tiếp tục trong giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Ông Vance cho biết chính quyền Mỹ sẵn sàng xem xét việc giải phóng một phần tài sản bị đóng băng cũng như từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế, nhưng mọi động thái đều phụ thuộc vào việc Iran duy trì cam kết lâu dài không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về việc giải phóng các tài sản bị đóng băng. Nhưng một thỏa thuận quan trọng hơn nhiều là dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế của họ, miễn là họ đưa ra những cam kết dài hạn về chương trình hạt nhân", ông Vance nói.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #thoả thuận điện tử #vũ khí hạt nhân #đàm phán #trừng phạt

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