Tổng thống Trump tuyên bố mục tiêu mới sau khi chốt thoả thuận với Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến dự hội nghị thượng G7 tại khu nghỉ dưỡng bên hồ ở Pháp, nơi ông quảng bá thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran và cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực kết thúc cuộc xung đột tại Ukraine và Li-băng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự hội nghị G7 tại Pháp. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump đến dự hội nghị G7 tại TP Evian-les-Bains trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng thận trọng hơn với Mỹ. Dù nhiều người bày tỏ sự nhẹ nhõm khi đã có thỏa thuận khép lại cuộc chiến với Iran, nhưng vẫn còn những lo ngại liên quan đến lời đe doạ của ông Trump về việc áp mức thuế mới với Pháp cũng như cảnh báo về vấn đề nhập cư.

Trong phát biểu với báo giới cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15/6, Tổng thống Trump cho biết một bản ghi nhớ hướng tới chấm dứt cuộc chiến ở vùng Vịnh đã được Mỹ và Iran ký kết, nhưng chưa nêu rõ thời điểm văn bản này sẽ được công bố.

Ông Trump nói rằng một số tàu đã bắt đầu đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung dầu khí toàn cầu. Ông khẳng định các tàu đi qua mà không phải trả phí.

Sau khi đạt được thỏa thuận với Iran, ông Trump cho biết sẽ chuyển trọng tâm sang thúc đẩy hòa bình giữa Ukraine và Nga, đồng thời tìm cách chấm dứt giao tranh tại Li-băng.

“Ngày hôm qua chúng tôi đã có cuộc trao đổi rất tốt với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin. Tôi nghĩ có thể chúng tôi sẽ làm được điều gì đó. Thực sự là như vậy. Tôi nghĩ cả hai bên đều cởi mở với khả năng đó”, ông Trump nói.

Những hệ lụy từ cuộc chiến ở Đông Âu và Trung Đông chỉ là một trong nhiều vấn đề mà các nhà lãnh đạo G7 sẽ bàn tới tại hội nghị diễn ra từ ngày 15 - 17/6. Họ cũng sẽ tìm kiếm tiếng nói chung về việc xử lý những vấn đề cân đối kinh tế toàn cầu, đảm bảo nguồn cung khoáng sản chiến lược ngoài Trung Quốc, cũng như các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Trump dự kiến tham gia phiên làm việc với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky bên lề hội nghị. Vị thế của ông Zelensky đã được cải thiện đáng kể kể từ khi bị ông Trump mắng tại Phòng Bầu dục năm ngoái rằng: “Ông không có quân bài nào trong tay cả”.

Lực lượng Ukraine giành được một số kết quả đáng kể trên chiến trường gần đây. Kiev đang tìm kiếm thêm nguồn tài trợ quân sự từ các đồng minh.

Ngày 15/6, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề G7 để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm, nhưng ông Putin chưa sẵn sàng đối thoại.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Zelensky có thể nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ Mỹ hay không, trong khi ông Trump đang nỗ lực cứu vãn tỷ lệ ủng hộ trong nước, khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.

Thuế và nhập cư nóng trở lại

Nhận được các cam kết từ ông Trump có thể không dễ dàng. Nhiều nhà lãnh đạo G7 coi ông là một đối tác khó lường, khi hàng loạt quyết định đơn phương của ông đã làm đảo lộn tình hình Trung Đông, thương mại toàn cầu và hoạt động ngoại giao, đồng thời thúc đẩy các nước xem xét lại mức độ cam kết của Mỹ đối với trật tự thế giới hậu Thế chiến 2 mà chính Washington góp phần xây dựng.

Trước khi lên đường tới Pháp, ông Trump nói trong cuộc trả lời New York Post rằng ông “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc áp thuế 100% với rượu vang Pháp nếu Paris không bãi bỏ thuế kỹ thuật số áp lên các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Ngay trước khi đến hội nghị, ông tiếp tục đề cập trên mạng xã hội tới chủ đề vốn thường xuyên gây bất đồng với các đồng minh châu Âu theo đường lối trung dung: nhập cư.

“Đáng buồn là nếu các bạn nhập cư người từ các nước Thế giới thứ 3, các bạn sẽ nhanh chóng trở thành một nước Thế giới thứ 3 - và không có cách nào thay đổi điều đó”, ông viết.

Tổng thống Macron, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới, vẫn thành công trong việc mời ông Trump tham dự bữa tiệc xa hoa tại cung điện Versailles vào ngày 18/6, để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ.

Phát biểu với kênh TF1, ông Macron khẳng định Pháp sẽ không nhượng bộ trước những lời đe dọa của ông Trump, đồng thời nhấn mạnh: “Thuế quan không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, đặc biệt là thuế giữa các quốc gia G7”.

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