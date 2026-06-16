Không nhận ra Barron Trump

TPO - Xuất hiện sau thời gian dài ở ẩn, Barron Trump gây bàn tán khi thay đổi kiểu tóc, dẫn đến ngoại hình có phần khác lạ hơn trước.

Ngày 14/6 (giờ địa phương), Barron Trump cùng cha mẹ là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự sự kiện UFC Freedom 250 tại Nhà Trắng.

Đây là sự kiện võ thuật đặc biệt, do UFC (công ty quảng bá võ thuật tổng hợp ở Mỹ) phối hợp tổ chức, để kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập (1776-2026). Sự kiện cũng trùng với Ngày Quốc kỳ Mỹ (Flag Day) và sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump.

Barron Trump khác lạ trong lần xuất hiện đầu tiên sau gần 4 tháng. Ảnh: Zuffa LLC

Barron gây chú ý vì trông khác lạ so với diện mạo thường thấy. Quý tử nhà ông Trump xuất hiện với mái tóc dài và bù xù, thay vì được vuốt ngược ra sau như trước. Phần tóc mái của chàng trai 20 tuổi buông xõa xuống trán. Vùng quanh miệng lún phún râu. Ngoài ra, Barron dường như tăng cân, khi phần cằm trông tròn hơn và hơi lộ nọng.

Barron vẫn diện vest như những lần xuất hiện trước, nhưng không đeo cà vạt, khuy trên cùng của áo sơ mi cũng không cài.

Trong ảnh chụp, Barron không cười, ánh mắt đờ đẫn, dường như tách mình ra khỏi đám đông.

So với lần xuất hiện công khai gần nhất trước đó là vào cuối tháng 2, Barron rõ ràng mất tinh thần hơn.

Điều này gây ra bàn tán trên mạng xã hội X. Bài đăng với dòng chú thích: "Chuyện gì đã xảy ra với Barron Trump?" vào ngày 15/6 thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem.

Diện mạo khác lạ của Barron gây bàn tán trên mạng xã hội.

Nhiều suy đoán được đưa ra về tình trạng hiện tại của con trai út Tổng thống Mỹ. Nhiều người cho rằng có thể lịch học dày đặc, cộng với những bộ môn khó nhằn khiến Barron không còn thời gian chăm chút ngoại hình. Số khác lại tin Barron không hứng thú với sự kiện, chỉ có mặt theo yêu cầu của cha mẹ.

Cũng có người lập luận Barron không còn muốn làm "bản sao" của người cha quyền lực nữa, thay vào đó theo đuổi phong cách riêng, khác biệt hơn.

Một bộ phận thậm chí đưa ra thuyết âm mưu rằng người xuất hiện tại sự kiện không phải Barron Trump, mà chỉ là diễn viên đóng thế.

Chưa dừng lại ở đó, có ý kiến nghi ngờ Barron đã có bạn gái và đang trong giai đoạn khủng hoảng tình cảm.

Cư dân mạng bình luận: “Cậu ấy có lẽ đang có lịch học kín mít. Hình ảnh này không hề xa lạ với sinh viên đại học”, “Anh ta đang trưởng thành thôi, không còn gương mặt trẻ con nữa. Đại học, tiệc tùng, kế hoạch kinh doanh… đều khiến đàn ông xuống sắc”, “Tôi không chắc đó là Barron đâu. Có lẽ là người đóng thế”, “Cậu ấy chẳng có vẻ gì là hào hứng khi ở đó cả”, “Tôi nghĩ cậu ấy có bạn gái và chuyện tình yêu không suôn sẻ”, “Nhìn như cậu ấy đã tăng cân”, “Cậu ấy như 40 tuổi và đã trải qua hai lần ly hôn”, “Đó không phải anh ấy, có lẽ vì lý do an toàn hoặc anh ấy không muốn tham gia sự kiện đó. Quan trọng hơn, mẹ anh ấy muốn tránh xa ánh mắt công chúng”, "Giỏi lắm, Barron. Cậu đang dần tìm được hướng đi cho cuộc đời mình"...

Kể từ khi trở thành sinh viên năm 2 vào mùa thu năm 2025, Barron ngày càng ít lộ diện công khai. Lần gần nhất Barron xuất hiện trước công chúng là khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol (Washington D.C, Mỹ) vào tháng 2.

Cậu út nhà Trump không tham gia cùng các anh chị trong sự kiện Easter Egg Roll (lăn trứng Phục sinh) tại Nhà Trắng vào tháng 4, cũng không dự đám cưới của Donald Trump Jr. và Bettina Anderson tại Bahamas vào tháng 5.

Tạp chí People từng mô tả Barron là người “khá cô độc” so với các anh chị của mình.

"Cậu ấy giống mẹ hơn, với vẻ điềm tĩnh, xa cách và phong thái tinh tế mang đậm chất châu Âu", nguồn tin nhận xét.

Nguồn tin nói thêm dù không có sự “bốc đồng và táo bạo” như ông Trump, Barron giống cha về cả ngoại hình, lẫn niềm yêu thích kiếm tiền và khát vọng tạo dựng tên tuổi cho bản thân.

Barron được cho là đứng sau hậu thuẫn cho thương hiệu đồ uống Sollos Yerba Mate, ra mắt vào tháng 5. Công ty này được thành lập bởi nhóm bạn thân trong độ tuổi từ 19 đến 23. Sản phẩm đầu tiên là thùng 12 lon hương vị dứa và dừa với giá 39 USD.