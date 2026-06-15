12 nghệ sĩ ở concert Thanh xuân đều có hoài bão, khát vọng cống hiến

TPO - Lần đầu tổ chức một concert quy mô lớn, ban tổ chức concert Thanh xuân muốn thử một cách kể khác về tuổi trẻ Việt Nam - không chỉ trên mặt báo, mà bằng âm nhạc, hình ảnh và trải nghiệm trực tiếp.

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố concert Thanh xuân - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức, đánh dấu bước mở rộng của tờ báo trong cách tiếp cận công chúng trẻ: từ báo chí, sự kiện đến âm nhạc và trải nghiệm trực tiếp.

Concert diễn ra tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Concert được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng.

Concert gần với nhịp sống của giới trẻ

Không dừng ở một đêm nhạc giải trí, concert Thanh xuân hướng tới tôn vinh sức trẻ Việt Nam qua tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, Tổ quốc.

Chia sẻ tại họp báo, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - đánh giá cao sáng kiến của Báo Tiền Phong khi tổ chức concert Thanh xuân - chương trình nghệ thuật mang hơi thở đương đại, giàu cảm xúc và gần với nhịp sống của giới trẻ hôm nay.

Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - chia sẻ về ý nghĩa của concert. Ảnh: Dương Triều, Duy Phạm.

"Concert Thanh xuân được chờ đợi là nơi hàng chục nghìn bạn trẻ có thể cùng hát, hòa chung nhịp đập, cùng cảm nhận sâu sắc giá trị của tình bạn, sự sẻ chia, của trách nhiệm và của tình yêu dành cho Tổ quốc.

Chúng tôi tin rằng concert Thanh xuân là điểm chạm đẹp của tuổi trẻ Việt Nam chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nơi tinh thần tiên phong - đoàn kết - sáng tạo và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam được lan tỏa bằng ngôn ngữ gần gũi nhất - ngôn ngữ của âm nhạc và cảm xúc", anh Nguyễn Thái An chia sẻ.

Lần đầu tổ chức một concert quy mô lớn, ban tổ chức muốn thử một cách kể khác về tuổi trẻ Việt Nam - không chỉ trên mặt báo, mà bằng âm nhạc, hình ảnh và trải nghiệm trực tiếp.

Sự thành công lớn nhất ban tổ chức mong muốn lan tỏa là thông điệp của Đại hội Đoàn, là khát vọng của người trẻ. Ảnh: Dương Triều.

Khi đến với concert Thanh xuân, mỗi khán giả sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình: một bài hát, một ký ức, một niềm tin, hoặc cảm giác được đứng giữa hàng vạn con người cùng chung một nhịp đập.

Thành công của chương trình đến từ nhiều yếu tố, như chất lượng nghệ thuật, nghệ sĩ tham gia chương trình, sự tham gia của đoàn viên thanh niên.

Sự thành công lớn nhất ban tổ chức mong muốn lan tỏa là thông điệp của Đại hội Đoàn, là khát vọng của người trẻ. Ban tổ chức kỳ vọng thông qua chương trình, những thông điệp đó được truyền tải tự nhiên hơn đến người trẻ.​

Mong muốn trở thành thương hiệu thường niên

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong - khẳng định thời gian qua có nhiều concert được tổ chức, điều đó cho thấy nhu cầu thưởng thức âm nhạc của giới trẻ ngày càng cao, khả năng đáp ứng của các đơn vị ngày càng mạnh.

Đây là tín hiệu vui, thể hiện các bạn trẻ tiếp nhận năng lượng tích cực, bồi đắp thêm hoài bão cho giới trẻ. Với mỗi concert, điều quan trọng là tạo ra được sự khác biệt. Ở concert Thanh xuân, ban tổ chức muốn kể câu chuyện bằng ngôn ngữ của người trẻ, làm mới các tác phẩm.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong - chia sẻ tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ tham dự concert. Ảnh: Dương Triều.

"Dàn nghệ sĩ của chúng tôi hầu hết cũng còn rất trẻ. Đó là điểm khác biệt với những concert khác. Chúng tôi tâm huyết mang đến một đêm nhạc đặc sắc. Khi lên ý tưởng về concert Thanh xuân, chúng tôi đã có những sự chuẩn bị và mong muốn làm thường niên. Để làm được điều đó, chúng tôi cần sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị tài trợ. Mong rằng trên hành trình quảng bá về concert Thanh xuân, chúng tôi sẽ nhận được ủng hộ", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Nói thêm về tiêu chí mời nghệ sĩ tham dự, đại diện ban tổ chức khẳng định không quá đặt nặng vấn đề độ nổi tiếng của nghệ sĩ, mà hơn hết, nghệ sĩ phải có lý tưởng, hoài bão, khát vọng cống hiến.

"Chúng tôi lựa chọn nghệ sĩ trình diễn, dàn dựng những chương, hồi, ca khúc phù hợp để kể câu chuyện nghệ thuật nhuần nhuyễn, thống nhất thể hiện thông điệp concert.

Cuối chương trình có những màn đồng ca khơi gợi sự tham gia của tất cả khán giả phía khán đài, với cao trào là màn pháo hoa chào kết", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Dàn hoa hậu, người đẹp, ca sĩ tham dự họp báo. Ảnh: Dương Triều.

Nhiều năm qua, Báo Tiền Phong tổ chức thành công nhiều hoạt động có sức lan tỏa lớn như Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Tiếp nối tinh thần tiên phong, Báo Tiền Phong quyết định thử sức lĩnh vực mới là tổ chức concert âm nhạc quy mô lớn dành cho giới trẻ. Đây là hướng đi mới, không ít thách thức nhưng cũng mang đến nhiều kỳ vọng.

Với sự tham gia của 12 nghệ sĩ, concert Thanh xuân được kỳ vọng truyền tải mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng phát triển, vai trò của thanh niên không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận các sản phẩm văn hóa mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo, định hình và lan tỏa các giá trị văn hóa của thời đại.

Cổng đăng ký vé miễn phí mở từ sáng 16/6

Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, bài học từ các chương trình đi trước là tiền đề để ban tổ chức hoàn thiện công tác tổ chức và mang đến sự kiện tốt nhất cho khán giả.

Concert Thanh xuân dự kiến đón khoảng 20.000 khán giả với hệ thống khán đài và sân khấu được thiết kế với sức chứa lớn, chia thành nhiều khu vực để bảo đảm trải nghiệm và an toàn cho người tham dự.

Công tác phân phối vé được rất nhiều phóng viên từ các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm. Từ 8h sáng 16/6, cổng đăng ký vé điện tử chính thức mở. Concert phát hành cả vé điện tử và vé giấy.

Để hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng vé trên thị trường gây ảnh hưởng đến quyền lợi khán giả cũng như uy tín của ban tổ chức, toàn bộ vé sẽ được định danh chính chủ bằng căn cước công dân.

Tất cả công dân từ 16 tuổi trở lên đều có thể đăng ký nhận vé thông qua cổng thông tin chính thức của ban tổ chức và hoàn toàn không mất phí. Bên cạnh đó, ban tổ chức khuyến khích mỗi khán giả đóng góp 50.000 đồng cho các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức nhận được nhiều câu hỏi từ phóng viên từ các cơ quan thông tấn báo chí. Ảnh: Duy Phạm, Dương Triều.

"Với khoản đóng góp này, các bạn không chỉ có cơ hội tham dự concert quy mô lớn với dàn nghệ sĩ đông đảo mà còn cùng chung tay thực hiện những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Đây cũng là mức đóng góp mà chúng tôi cho rằng phù hợp để kết nối với đông đảo thanh niên Việt Nam.

Về phương án giao thông và trông giữ xe, chúng tôi nghiên cứu kinh nghiệm từ nhiều sự kiện lớn. Ban tổ chức lên kế hoạch bố trí điểm gửi xe cách khu vực sân khấu trong khoảng cách phù hợp cho việc đi bộ để tiếp cận địa điểm, đồng thời giúp phân luồng và giải tán đám đông nhanh hơn sau khi chương trình kết thúc", nhà báo Trần Thị Thu Hà chia sẻ ở họp báo.

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