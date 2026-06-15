Concert Thanh xuân là lời mời gọi tuổi trẻ cùng sống đẹp hơn, nghĩ lớn hơn

TPO - Quy tụ 12 nghệ sĩ nổi tiếng và dự kiến đón 20.000 khán giả, concert Thanh xuân lại không bán vé. Bởi đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là hoạt động hướng tới cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong giới trẻ.

Điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc

Ngày 15/6, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố concert Thanh xuân - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức, đánh dấu bước mở rộng của tờ báo trong cách tiếp cận công chúng trẻ: từ báo chí, sự kiện đến âm nhạc và trải nghiệm trực tiếp.

Phát biểu tại họp báo, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, sẽ được tổ chức vào ngày 24, 25/6 tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội không chỉ nhìn lại một nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, mà quan trọng hơn, mở ra một chặng đường mới với những yêu cầu mới, khát vọng mới và trách nhiệm mới đối với tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam.

Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - phát biểu tại họp báo. Ảnh: Dương Triều.

Sau mỗi kỳ Đại hội, điều mà tổ chức Đoàn hướng tới không chỉ là những văn kiện được thông qua, những chỉ tiêu được xác lập, những nhiệm vụ được triển khai, mà còn là việc làm sao để tinh thần Đại hội thật sự đi vào đời sống thanh niên, trở thành cảm hứng hành động, trở thành niềm tin, trở thành động lực để mỗi bạn trẻ sống tích cực hơn, trách nhiệm hơn và dấn thân nhiều hơn cho cộng đồng, cho đất nước.

"Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền về Đại hội cần được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, gần gũi với thanh niên. Bên cạnh những phương thức tuyên truyền chính thống, bài bản, chúng ta rất cần những không gian văn hóa trẻ trung, hiện đại, có khả năng kết nối cảm xúc, chạm tới trái tim người trẻ và tạo nên sự lan tỏa tự nhiên trong xã hội.

Từ tinh thần ấy, trên cơ sở đề xuất của Báo Tiền Phong, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thống nhất và giao cho Báo chủ trì tổ chức concert Thanh xuân. Đây được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII", anh Nguyễn Thái An nhấn mạnh.

Concert Thanh xuân có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc

Mỗi thế hệ đều có thanh xuân của mình. Có thế hệ thanh xuân gắn với những năm tháng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Có thế hệ thanh xuân gắn với công cuộc dựng xây, đổi mới, lập nghiệp, kiến thiết đất nước.

Anh Nguyễn Thái An cũng chia sẻ thế hệ trẻ hôm nay đang sống trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Vì vậy, một chương trình mang tên Thanh xuân vì thế cũng cần được nhìn nhận trong ý nghĩa rộng hơn.

Đó không chỉ là lời nhắc nhớ về những năm tháng đẹp nhất của mỗi người, mà còn là lời mời gọi tuổi trẻ cùng sống đẹp hơn, nghĩ lớn hơn, hành động nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn.

Theo anh Nguyễn Thái An, Báo Tiền Phong không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, phản ánh, mà còn góp phần phát hiện, cổ vũ, lan tỏa những giá trị đẹp trong đời sống trẻ. Ảnh: Duy Phạm.

Ban tổ chức tin tưởng rằng bằng âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh, bằng sự tham gia của các nghệ sĩ và sự hưởng ứng của đông đảo khán giả trẻ, concert Thanh xuân sẽ tạo nên một không gian giàu cảm xúc, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần ký ức của mình, đồng thời cảm nhận rõ hơn nhịp đập của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay: năng động, tự tin, sáng tạo, nhân văn và đầy khát vọng.

Đặc biệt, chương trình cũng có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc, khi ban tổ chức quyết định không bán vé, mà thay vào đó vận động các bạn đoàn viên, thanh niên tự nguyện ủng hộ, đóng góp những phần kinh phí rất nhỏ để chung tay hỗ trợ đồng bào tại các địa phương khu vực biên giới.

Theo anh Nguyễn Thái An, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tờ báo có truyền thống gắn bó sâu sắc với thanh niên Việt Nam. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Báo Tiền Phong không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, phản ánh, mà còn góp phần phát hiện, cổ vũ, lan tỏa những giá trị đẹp trong đời sống trẻ, đồng hành với nhiều hoạt động lớn của Đoàn, của Hội, của tuổi trẻ cả nước.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh giá rất cao và trân trọng ý tưởng, cũng như quyết tâm của Báo trong việc tổ chức chương trình này.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ trẻ được các bạn thanh niên yêu thích, với tinh thần của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, concert Thanh xuân chào mừng thành công Đại hội sẽ thành công tốt đẹp và được các bạn trẻ khắp nơi đón nhận.

Sự thành công của một chương trình lớn không chỉ nằm ở sân khấu, âm thanh, ánh sáng hay dàn nghệ sĩ. Thành công còn nằm ở cách thông điệp của chương trình được lan tỏa, được công chúng hiểu đúng, cảm nhận đúng và hưởng ứng tích cực", anh Nguyễn Thái An chia sẻ.