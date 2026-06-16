Đan Trường chạm mặt vợ cũ Thủy Tiên

TPO - Ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên cùng xuất hiện tại một sự kiện ở TPHCM tối 15/6. Không ít lần cả hai góp mặt trong cùng chương trình kể từ khi thông báo ly hôn.

Tại buổi trải nghiệm công nghệ mới do Lý Thùy Chang - vợ của diễn viên Chi Bảo - chủ trì, khán giả đổ dồn sự chú ý vào sự xuất hiện của Đan Trường và vợ cũ là doanh nhân Thủy Tiên.

Sau cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm và chính thức khép lại vào năm 2021, Đan Trường và Thủy Tiên nhiều lần cho thấy họ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc con trai Thiên Từ.

Hình ảnh mới nhất của cả hai nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả để lại bình luận tích cực trước cách ứng xử văn minh của cặp đôi sau chia tay. Không ít ý kiến cho rằng Đan Trường và Thủy Tiên văn minh, giữ gìn sự tôn trọng cho đối phương sau ly hôn, cùng nuôi dạy con.

Trước đó, doanh nhân Thủy Tiên nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc con trai quây quần bên bố mẹ trong các dịp đặc biệt. Đan Trường cũng thường xuyên sang Mỹ thăm con mỗi khi sắp xếp được lịch trình công việc.

Tại chương trình, Đan Trường gây chú ý với ngoại hình trẻ trung ở tuổi 50. Nam ca sĩ cho biết anh duy trì thói quen chăm sóc ngoại hình, ưu tiên phương pháp làm đẹp không xâm lấn.

"Tiêu chí của tôi là trẻ hơn nhưng vẫn giữ được diện mạo quen thuộc với khán giả. Vì vậy tôi ưu tiên những phương pháp chăm sóc không cần phẫu thuật hay can thiệp quá nhiều", Đan Trường chia sẻ.

Doanh nhân Thủy Tiên cho biết Đan Trường giới thiệu cô trải nghiệm làm đẹp tại Việt Nam. Hiện cô chủ yếu sống tại Mỹ nhưng thường xuyên về Việt Nam làm việc và thăm gia đình.

Ngoại hình trẻ trung của Lý Thùy Chang (trên), Minh Hằng, Nhã Phương và Bảo Thy.

Ngoài Đan Trường và Thủy Tiên, sự kiện có sự góp mặt của Minh Hằng, Nhã Phương và Bảo Thy.

Minh Hằng xuất hiện với diện mạo trẻ trung. Nữ ca sĩ cho biết cô kỹ tính trong việc lựa chọn phương pháp làm đẹp vì đặc thù công việc đòi hỏi biểu cảm tự nhiên trước ống kính.

Nhã Phương gây chú ý với vóc dáng thon gọn sau khi sinh con thứ ba. Nữ diễn viên cho biết cô từng gặp nhiều vấn đề về da sau sinh như nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa.

Bảo Thy cho biết cô quan tâm tới những giải pháp có thể tác động đồng thời nhiều vấn đề lão hóa thay vì xử lý riêng lẻ từng khuyết điểm.