Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đan Trường chạm mặt vợ cũ Thủy Tiên

Trạch Dương

TPO - Ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên cùng xuất hiện tại một sự kiện ở TPHCM tối 15/6. Không ít lần cả hai góp mặt trong cùng chương trình kể từ khi thông báo ly hôn.

Tại buổi trải nghiệm công nghệ mới do Lý Thùy Chang - vợ của diễn viên Chi Bảo - chủ trì, khán giả đổ dồn sự chú ý vào sự xuất hiện của Đan Trường và vợ cũ là doanh nhân Thủy Tiên.

Sau cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm và chính thức khép lại vào năm 2021, Đan Trường và Thủy Tiên nhiều lần cho thấy họ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc con trai Thiên Từ.

z7940550652888-ce8bcf82599c1b2b570e374d57e91055.jpg
z7940420041606-789829a855f1a2c35f4ea4789d2a48f2.jpg
z7940550637019-0e4f6af239446457069d998a96db73f2-6543.jpg

Hình ảnh mới nhất của cả hai nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả để lại bình luận tích cực trước cách ứng xử văn minh của cặp đôi sau chia tay. Không ít ý kiến cho rằng Đan Trường và Thủy Tiên văn minh, giữ gìn sự tôn trọng cho đối phương sau ly hôn, cùng nuôi dạy con.

Trước đó, doanh nhân Thủy Tiên nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc con trai quây quần bên bố mẹ trong các dịp đặc biệt. Đan Trường cũng thường xuyên sang Mỹ thăm con mỗi khi sắp xếp được lịch trình công việc.

Tại chương trình, Đan Trường gây chú ý với ngoại hình trẻ trung ở tuổi 50. Nam ca sĩ cho biết anh duy trì thói quen chăm sóc ngoại hình, ưu tiên phương pháp làm đẹp không xâm lấn.

"Tiêu chí của tôi là trẻ hơn nhưng vẫn giữ được diện mạo quen thuộc với khán giả. Vì vậy tôi ưu tiên những phương pháp chăm sóc không cần phẫu thuật hay can thiệp quá nhiều", Đan Trường chia sẻ.

Doanh nhân Thủy Tiên cho biết Đan Trường giới thiệu cô trải nghiệm làm đẹp tại Việt Nam. Hiện cô chủ yếu sống tại Mỹ nhưng thường xuyên về Việt Nam làm việc và thăm gia đình.

z7940453492582-6851d6fe93dbcc210fe946f310d3d56b.jpg
z7940453495511-40ed1fa404d82e951cd233206ed15e60.jpg
z7940419927601-79b970a1311680510ad584d26a3ee74a-1223.jpg
z7940419785171-306fc0c09907c54cf30ef3d019b4279d.jpg
z7940442989333-31460f45d19bbcb4bc212683ab30f7bc.jpg
Ngoại hình trẻ trung của Lý Thùy Chang (trên), Minh Hằng, Nhã Phương và Bảo Thy.

Ngoài Đan Trường và Thủy Tiên, sự kiện có sự góp mặt của Minh Hằng, Nhã Phương và Bảo Thy.

Minh Hằng xuất hiện với diện mạo trẻ trung. Nữ ca sĩ cho biết cô kỹ tính trong việc lựa chọn phương pháp làm đẹp vì đặc thù công việc đòi hỏi biểu cảm tự nhiên trước ống kính.

Nhã Phương gây chú ý với vóc dáng thon gọn sau khi sinh con thứ ba. Nữ diễn viên cho biết cô từng gặp nhiều vấn đề về da sau sinh như nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa.

Bảo Thy cho biết cô quan tâm tới những giải pháp có thể tác động đồng thời nhiều vấn đề lão hóa thay vì xử lý riêng lẻ từng khuyết điểm.

Trạch Dương
#Chia sẻ sau ly hôn và nuôi dạy con #Chăm sóc ngoại hình và làm đẹp không xâm lấn #Sự kiện giải trí và các nghệ sĩ tham dự #Quan hệ văn minh giữa cặp đôi cũ #Sự trở lại của các nghệ sĩ nổi bật

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe