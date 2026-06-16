Ca nương Kiều Anh chơi tất tay

TPO - Sau show Chị đẹp đạp gió, ca nương Kiều Anh trở lại với Lá ngọc cành vàng. Cô chơi tất tay với việc đưa 10 ca nương vào MV, tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu, truyền thuyết Mẹ Âu Cơ đến ca trù, gốm hoa lam hay mỹ thuật cung đình.

VIDEO: Ca nương Kiều Anh chia sẻ về màn chơi tất tay ngày trở lại.

Tối 15/6, Kiều Anh phát hành MV Lá ngọc cành vàng. Sản phẩm đánh dấu bước đi mới của nữ nghệ sĩ sinh năm 1994 sau Giọng hát Việt và gần đây được chú ý ở Chị đẹp đạp gió.

Kiều Anh cho biết sản phẩm được ấp ủ gần hai năm. Nữ ca sĩ kể khán giả thắc mắc vì sao cô không phát hành sản phẩm mới ngay sau khi chương trình Chị đẹp đạp gió kết thúc để tận dụng sức nóng từ chương trình.

"Tôi gần như nghĩ về dự án này mỗi ngày suốt thời gian qua. Đến lúc đứng ở đây, tôi vẫn có cảm giác mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Đây là dự án tôi dành rất nhiều tâm huyết và cảm xúc", Kiều Anh chia sẻ.

Ca khúc xoay quanh hình tượng người phụ nữ hiện đại. Nhiều câu hát sử dụng hình ảnh quen thuộc trong kho tàng dân gian như "thân em như hạt mưa sa" hay "lá ngọc cành vàng", từ đó đặt ra câu chuyện về cách ứng xử của người phụ nữ trước biến động cuộc sống.

Kiều Anh cho biết cô không xem đây là ca khúc nữ quyền, đối đầu người khác. Bài hát giống như một lời động viên mà người phụ nữ dành cho chính mình.

"Tôi muốn truyền đi cảm giác người phụ nữ không cần chờ ai mang hạnh phúc đến hay công nhận giá trị. Điều quan trọng là biết yêu thương bản thân, giữ sự tự tin và lòng kiêu hãnh. Khi thực sự hạnh phúc, chúng ta mới có thể mang hạnh phúc đến cho người khác", cô chia sẻ.

Phần hình ảnh của MV lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa truyền thống. Ý tưởng xuyên suốt của tác phẩm là đặt hình tượng phụ nữ vào vị trí trung tâm của các không gian và lớp nghĩa văn hóa khác nhau. Gần chục ca nương xuất hiện trong MV lấy cảm hứng biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt Nam, từ các nữ tướng gắn với tinh thần quả cảm, hình tượng đại diện cho tri thức, đến Mẹ Âu Cơ hay các Thánh Cô trong tín ngưỡng thờ Mẫu.

Nữ ca sĩ cho biết việc lựa chọn nhiều hình tượng khác nhau xuất phát từ mong muốn khắc họa người phụ nữ ở nhiều phương diện thay vì chỉ tập trung vào một hình mẫu duy nhất.

Xuyên suốt tác phẩm là hệ thống biểu tượng lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Một số phân cảnh được xây dựng từ hình tượng Thoải phủ trong hệ thống Tứ phủ, bên cạnh các hình ảnh gợi liên tưởng đến Mẫu Thượng Ngàn và các Thánh Cô trong tín ngưỡng dân gian.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - nhận xét: "MV ấn tượng với ý tưởng lá ngọc cành vàng, không chỉ dừng lại ở truyền thống ngày xưa, người phụ nữ vươn lên hòa nhập với thời đại".

Bên cạnh tín ngưỡng thờ Mẫu, MV còn đưa vào nhiều hình ảnh gắn với lịch sử và truyền thuyết dân tộc. Nổi bật trong số đó là hình tượng quả trứng lấy cảm hứng từ truyền thuyết Mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng.

Nhiều chất liệu văn hóa khác cũng được lồng ghép trong MV như nghệ thuật khảm xà cừ, gốm hoa lam, thơ Nôm, mỹ thuật cung đình thời Nguyễn hay các họa tiết Tam sơn - Thủy ba.

Một trong những phân đoạn đáng chú ý là cảnh hàng chục ca nương thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện trên chiếu hát trước sân đình. Theo thông tin từ ê-kíp, người lớn tuổi nhất tham gia ghi hình gần 90 tuổi, trong khi người nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi.

Kiều Anh cho biết đây là phân đoạn khiến cô xúc động nhất. Nữ ca sĩ muốn dành sự trân trọng cho nghệ nhân góp phần gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.

"Họ xứng đáng được xuất hiện trong tác phẩm như lời tri ân đối với những đóng góp thầm lặng cho nghệ thuật truyền thống", cô chia sẻ thêm về sản phẩm.

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