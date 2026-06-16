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Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường đi công tác Liên bang Nga

Bình Giang

TPO - Sáng 16/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thực hiện chuyến công tác tới Liên bang Nga, tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga từ ngày 17-18/6 tại TP. Kazan, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

Tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng trong chuyến công tác có: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thực hiện chuyến công tác tới Nga. Ảnh: VGP.

Tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong, Thứ trưởng Ngoại giao - Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.

Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga.

Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN - Nga. Trọng tâm là khơi thông các lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ như thương mại, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là năng lượng.

Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy những sáng kiến có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu của ASEAN, thế mạnh của Nga và đáp ứng yêu cầu của tình hình hiện nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến có cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, nhằm trao đổi các định hướng lớn mang tính đột phá, trọng tâm hợp tác và các biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được.

Bình Giang
#Hội nghị ASEAN Nga #Quan hệ ASEAN Nga #Quan hệ Việt Nga #Thủ tướng Lê Minh Hưng

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