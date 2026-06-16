Xe tải nổ lốp lật ngửa trên cao tốc

TPO - Xe tải đang lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương bất ngờ nổ lốp trước, dẫn tới mất lái, chao đảo rồi lật ngang.

Tai nạn xảy ra vào sáng 16/6, xe tải mang biển kiểm soát 51D-49521 lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây. Khi đến đoạn qua địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, xe tải bất ngờ nổ lốp trước bên tài xế.

Hiện trường xe tải lật trên cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Sự cố khiến chiếc xe mất lái, chao đảo rồi va đâm vào dải phân cách giữa trước khi lật ngang, chắn giữa đường.

Tại hiện trường, chiếc xe tải lật ngang chắn hết làn đường sát dải phân cách. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng xe tải bị hư hỏng nặng, dầu mỡ tràn ra đường.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương đã có mặt để điều tiết giao thông, cứu hộ.

Một phần đường cao tốc (hướng TPHCM đi miền Tây) phải tạm đóng để phục vụ cứu hộ xe bị nạn.

Tai nạn đã khiến làn đường cao tốc từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây phải tạm phong tỏa để phục vụ cứu hộ, gây ùn ứ kéo dài.