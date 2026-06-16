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Lốc xoáy làm 70 nhà dân ở Quảng Ngãi bị tốc mái

Nguyễn Ngọc

TPO - Một trận lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm hơn 70 nhà dân ở xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) bị tốc mái, trụ sở làm việc của xã cũng bị ảnh hưởng.

Sáng 16/6, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) Sang Thị Minh Ngọc cho biết, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn vào chiều 15/6.

Trước đó, vào khoảng 16h15 ngày 15/6, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn bất ngờ xuất hiện và kéo dài khoảng 40p. Cơn lốc quét qua các thôn Gò Da, Làng Ghè, Làng Rê và Làng Trăng, gây thiệt hại nặng cho người dân.

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Lốc xoáy làm tốc mái nhà dân.

Thống kê sơ bộ có hơn 70 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Gió lốc cũng quật ngã nhiều cây xanh, làm đổ một số trụ điện và gây thiệt hại đối với diện tích hoa màu.

Ngoài ra, trụ sở làm việc của Đảng ủy xã và UBND xã Sơn Linh cũng bị tốc mái, hư hỏng sau trận lốc xoáy. Sau khi lốc đi qua, khu vực tiếp tục xuất hiện mưa lớn kéo dài khoảng 1 tiếng, gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả.

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Người dân khẩn trương dọn dẹp sau trận lốc.
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Cây cối ngã đổ.

Theo bà Ngọc, ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã đã huy động lực lượng công an, quân sự và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân dọn dẹp cây ngã đổ, lợp lại mái nhà bị hư hỏng, đồng thời phối hợp với ngành điện lực khắc phục các sự cố về điện để sớm ổn định đời sống sinh hoạt cho người dân.

“Địa phương cũng đã kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất và sớm vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra”, bà Ngọc nói thêm.

Nguyễn Ngọc
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