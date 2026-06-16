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Đồng Tháp lập 3 Ban quản lý dự án chuyên ngành

Hòa Hội

TPO - Từ ngày 1/7, tỉnh Đồng Tháp sẽ chính thức tổ chức lại 8 Ban Quản lý dự án (QLDA) hiện tại để thành lập 3 Ban QLDA chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh, nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp, sẽ giải thể, sáp nhập và điều chuyển nguyên trạng 8 Ban QLDA hiện nay thành 3 ban.

Cụ thể, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành lập trên cơ sở chuyển nguyên trạng Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cũ, nhận thêm lĩnh vực này từ các ban khác về, và nhận nguyên trạng Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 1, 2 thành các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

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Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dài 27km (qua tỉnh Đồng Tháp), vốn đầu tư 7.497 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước, được giao cho địa phương làm chủ đầu tư.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành lập trên cơ sở chuyển nguyên trạng Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông cũ và sáp nhập lĩnh vực giao thông từ các ban khác về; chuyển nguyên trạng Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 3, 4 thành các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban này.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập trên cơ sở chuyển nguyên trạng Ban QLDA nông nghiệp cũ, và sáp nhập lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ các ban khác về.

Các Ban QLDA mới sẽ hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, các Ban QLDA phải nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất. Bảo đảm hoạt động thông suốt, tuyệt đối không làm gián đoạn quá trình triển khai các công trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn, quyết tâm bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư xây dựng trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới.

Hòa Hội
#Đồng Tháp #Quản lý dự án #sáp nhập #bộ máy #đầu tư công #xây dựng

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