Phát hiện 400 thùng bia, 4 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Tuyên Quang

TPO - Chỉ trong ít ngày, lực lượng chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm khoảng 400 thùng bia và hơn 400 kg thực phẩm các loại.

Ngày 16/6, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, các đơn vị chức năng vừa phát hiện, xử lý hai vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 14h20 ngày 9/6, tại Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên (Km29 Quốc lộ 2 Tuyên Quang - Hà Giang), Đội Cảnh sát trật tự 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra xe tải biển kiểm soát 23H-017.48 do N.Đ.S. (SN 1996, trú tại xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển.

Lực lượng Công an kiểm tra số bia không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển khoảng 400 thùng bia, mỗi thùng chứa 6 lon bia có nhãn mác nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Tiếp đó, khoảng 18h34p ngày 14/6, tại Km297+300 Quốc lộ 2 Hà Nội - Cửa khẩu Thanh Thủy, tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 23A-153.xx do P.T.L. (SN 1991, trú tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra hơn 4 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 400 kg thực phẩm gồm xúc xích, lạp xưởng, há cảo, bánh sữa, sò đỏ, thịt viên ngô cùng nhiều mặt hàng khác. Toàn bộ hàng hóa được đóng gói trong bao bì có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số thực phẩm trên. Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao người, phương tiện cùng tang vật cho lực lượng Quản lý thị trường để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Hiện cả hai vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.