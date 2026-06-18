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Pháp luật

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Khởi tố 4 đối tượng liên quan nhóm lừa đảo công nghệ cao âm mưu thiết lập 'bản doanh' Việt Nam

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia trên địa bàn trước khi các đối tượng đưa người từ Campuchia vào Việt Nam hoạt động.

Ngày 18/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có liên quan đến các tổ chức lừa đảo trực tuyến do người nước ngoài điều hành tại Campuchia đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa hoạt động về Việt Nam.

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Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 4 đối tượng Zhao Wei Zhong, Trần Thị Thu Hường và Nguyễn Thành Long, Phan Đình Nam.

Quá trình điều tra xác định, Zhao Wei Zhong (còn gọi là A Châu, SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) được một đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam nhằm chuẩn bị nơi ăn ở, sinh hoạt và các điều kiện cần thiết cho nhóm nhân viên của các công ty lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia, dự kiến sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới.

Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, Zhao Wei Zhong đã quen biết Trần Thị Thu Hường (SN 2002) và Phạm Đình Nam (SN 1999), cùng trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh, do từng làm việc tại các công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.

Sau khi đến Việt Nam, Zhao Wei Zhong liên hệ với Hường và Nam để hỗ trợ phiên dịch, lái xe, tìm kiếm địa điểm lưu trú và thực hiện các công việc phục vụ việc bố trí nơi ăn ở cho những người nước ngoài dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của Nguyễn Thành Long (SN 1983, trú tại phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) trong việc hỗ trợ, sắp xếp các điều kiện phục vụ kế hoạch đưa người vào Việt Nam hoạt động.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và ngăn chặn toàn bộ kế hoạch trước khi các đối tượng hoàn tất việc đưa người từ Campuchia vào Việt Nam để vận hành trung tâm lừa đảo.

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Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 17/6, sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Zhao Wei Zhong, Trần Thị Thu Hường và Nguyễn Thành Long về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Đối với Phạm Đình Nam, cơ quan điều tra khởi tố bị can về cùng tội danh và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#lừa đảo xuyên quốc gia #tỉnh Phú Thọ #công nghệ cao #bắt giữ đối tượng lừa đảo #tổ chức lừa đảo tại Campuchia #tội phạm xuyên quốc gia

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