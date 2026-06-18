Phát động Giải báo chí toàn quốc ‘Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống’ 2026 - 2028

TPO - Chiều 17/6, Bộ Công an phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí và chính thức phát động Giải báo chí toàn quốc với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2026 - 2028.

Tại chương trình, Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bằng khen và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền, phản ánh các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Các đại biểu ấn nút phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống". Ảnh: Anh Kiên.

Theo Ban Tổ chức, giải báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" nhằm tôn vinh, lựa chọn những tác phẩm báo chí chất lượng cao phản ánh sinh động vai trò, vị trí, những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phục vụ nhân dân.

Giải dành cho các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan báo chí là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi; riêng thể loại ảnh báo chí được gửi tối đa 5 tác phẩm.

Các tác phẩm tham gia dự thi thuộc các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí và báo chí số (tác phẩm đa phương tiện phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí).

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 103 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2028) và 83 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2028).