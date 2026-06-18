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Pháp luật

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'Nữ quái' giả nam vào tiệm vàng cướp giật tài sản

Tiến Anh

TPO - Giả nam giới vào tiệm vàng ở TPHCM hỏi mua trang sức, người phụ nữ bất ngờ giật lắc vàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Công an phường Thuận Giao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang hoàn tất hồ sơ xử lý Lữ Thị Bé Thảo (26 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về hành vi cướp giật tài sản.

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Thảo vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua rồi giật tài sản bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, Công an phường Thuận Giao nhận tin báo từ chủ tiệm vàng Kim Thùy Dung trên đường DA6, khu phố Bình Giao về một người phụ nữ giả nam giới vào cửa hàng cướp giật tài sản rồi bỏ trốn.

Cụ thể: Khoảng 16h32 ngày 16/6, đối tượng trên điều khiển xe máy đến trước tiệm vàng Kim Thùy Dung, dựng xe bên lề đường và để sẵn máy nổ nhằm chuẩn bị đường thoát thân.

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Màn cải trang bất thành của nữ nghi phạm vào tiệm vàng ở TPHCM cướp giật tài sản.
﻿Ảnh: Công an Phường Thuận Giao

Sau đó, đối tượng vào tiệm với vai khách mua hàng, yêu cầu chủ tiệm cho xem một chiếc lắc vàng loại 610, kiểu dáng bốn lá đen, trọng lượng khoảng 8 phân.

Khi chủ tiệm đang giới thiệu sản phẩm, đối tượng này bất ngờ giật chiếc lắc vàng chạy ra ngoài rồi lên xe máy tẩu thoát theo hướng đường NA10.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức truy xét đối tượng. Đến khoảng 13h30 ngày 17/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Lữ Thị Bé Thảo khi đối tượng này đang lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, Thảo bước đầu đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật, phương tiện liên quan và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Tiến Anh
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