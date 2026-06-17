Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ nghi ngộ độc bánh mì tại Đồng Tháp: Số ca nhập viện lên 93 người, 1 ca nặng

Chúc Trí

TPO - Tối 17/6, UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện sau khi ăn bánh mì thịt tại cơ sở Hồng Ngọc đã tăng lên 93 người, trong đó có 1 ca nặng phải chuyển khẩn cấp lên TPHCM.

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp), tối ngày 17/6, UBND phường Đạo Thạnh cho biết, tính đến 17h cùng ngày, số người có triệu chứng ngộ độc đã tăng vọt lên gấp hơn 4 lần so với con số 22 ca ghi nhận vào trưa ngày 16/6.

Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày (từ 19h ngày 16/6 đến 17h ngày 17/6), các cơ sở y tế trên địa bàn và khu vực lân cận liên tục tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc mới nhập viện.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang tiếp nhận thêm 33 ca, Bệnh viện Quân y 120 tiếp nhận thêm 26 ca, và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho thêm 10 ca.

z7945753549597-67714aec821d599938d7cda4d7bf3b88.jpg
Tiệm bánh mỳ Hồng Ngọc trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tính đến 17h ngày 17/6, tổng số nạn nhân trong vụ việc này đã lên tới 93 trường hợp. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất hiện triệu chứng như: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao, mệt mỏi, đau đầu và có trường hợp bị tê tai, tê tay. Dù phần lớn các bệnh nhân đã cơ bản ổn định sức khỏe, nhưng áp lực điều trị vẫn rất lớn.

Đã có 4 người được xuất viện, 88 người tiếp tục nằm viện theo dõi sát sao, và 1 trường hợp chuyển biến nặng đã phải chuyển lên TPHCM để điều trị tích cực.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Đạo Thạnh đã lập tổ liên ngành kiểm tra cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mì Hồng Ngọc 37. Cơ quan chức năng đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động từ chiều 16/6.

Đến cuối ngày 17/6, các cơ sở y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.

724606313-122127467115171523-8601359233835875188-n.jpg
Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Ảnh: BV ĐK TG
Chúc Trí
#ngộ độc #bánh mì #Đồng Tháp #bệnh viện #ăn uống #sức khỏe #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe