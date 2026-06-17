Khởi tố 187 bị can liên quan vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Công an cảnh báo, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhân dân.

Chúng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp rồi dùng nhiều thủ đoạn tạo áp lực để khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi “chỉ có hôm nay”; tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.