Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo và nhiều nữ doanh nhân, trí thức tham gia BCH T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

TPO - Nhiều nữ doanh nhân có uy tín tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV như: bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG; Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn SOVICO, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet...

Ngày 17/6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức phiên làm việc đầu tiên.

Trong buổi chiều, đại hội đã tiến hành nội dung quan trọng, bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đã trình bày tóm tắt Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Lê Thị Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, điều hành phần bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Ảnh: PV.



Theo đề án nhân sự, tổng số ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV là 127 ủy viên (giảm 38 ủy viên so với khóa XIII). Trong đó, nhân sự được giới thiệu tái cử là 76 ủy viên, chiếm 59,8%; nhân sự tham gia lần đầu là 51 ủy viên, chiếm 40,2%.

Việc xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XIV được thực hiện trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam về công tác cán bộ, công tác phụ nữ và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác Hội và phong trào phụ nữ trong bối cảnh mới.

Đề án quán triệt quan điểm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của Nhà nước và Điều lệ Hội; bảo đảm tính đại diện của các tầng lớp phụ nữ theo lĩnh vực, địa bàn, lứa tuổi, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp; bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; đồng thời thể hiện tính kế thừa và phát triển.

Theo Ban Chấp hành khóa XIII, quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện đầy đủ theo quy định của Đảng và Điều lệ hội.

Tại đại hội, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã điều hành biểu quyết danh sách các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

100% đại biểu có mặt tại đại hội đã nhất trí bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV; 16 vị trí còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn, bổ sung sau.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: PV.



Đáng chú ý, trong Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV có 13 người là nữ lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ sĩ và luật gia tiêu biểu đang có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp và tài chính, nhiều nữ doanh nhân có uy tín tham gia Ban Chấp hành khóa mới, như: bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG; Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn SOVICO, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; bà Hà Thị Thu Thanh - Chủ tịch HĐQT Viện thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD), Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; bà Lã Thị Lan - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư Tiến Lộc.

Trong lĩnh vực năng lượng, viễn thông và công nghệ, có sự tham gia của bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; bà Hoàng Kim Bình - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; bà Nguyễn Trần Ngọc Linh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ, Tổng Công ty viễn thông Viettel, thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Đây đều là những lĩnh vực đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế của đất nước.

Khối giáo dục, đào tạo và khoa học có sự góp mặt của nhiều nữ trí thức tiêu biểu, như: GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.



Ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hai nghệ sĩ được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành là ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo), công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam và ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy), Chủ tịch Công ty TNHH HMZ Entertainment. Sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ góp phần mang đến góc nhìn mới, gần gũi với đông đảo phụ nữ và thanh niên trong các hoạt động của hội…