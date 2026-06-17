Năm nữ Ủy viên Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam

TPO - Lần đầu tiên có năm nữ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam. Đây là những cán bộ nữ giữ nhiều trọng trách tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bộ, ngành.

Tại phiên làm việc chiều 17/6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các nữ Ủy viên Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, từ trái qua: bà Lê Thị Thủy, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, bà Nguyễn Hải Trâm, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam.



Trong danh sách 111 Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XIV được bầu, có 5 nữ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm:

Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Bà Nguyễn Hải Trâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Việc có năm nữ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào phụ nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.