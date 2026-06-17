Lãnh đạo G7 lạc quan sau cuộc gặp ‘rất tốt đẹp’ giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Zelensky

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Nga nên đạt được hòa bình với Ukraine, sau cuộc gặp mà ông mô tả là “rất tốt đẹp” với Tổng thống Volodymir Zelensky. Điều này làm dấy lên sự lạc quan thận trọng trong các lãnh đạo G7, rằng thỏa thuận hòa bình có thể đã đến gần.

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky gặp nhau tại Pháp. (Ảnh: AP)

Cuộc gặp tích cực giữa lãnh đạo Mỹ và Ukraine trái ngược hoàn toàn không khí của cuộc gặp giữa họ tại Phòng Bầu dục năm ngoái, khi ông Trump nói với ông Zelensky rằng ông “không có quân bài nào” trong đàm phán với Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky và các đồng minh châu Âu tới Hội nghị thượng đỉnh G7 tuần này tại khu nghỉ dưỡng ven hồ Evian-les-Bains của Pháp với hy vọng có thể thuyết phục ông Trump, rằng cục diện chiến trường của Ukraine gần đây đã thay đổi.

Sau khi đạt được thoả thuận sơ bộ với Iran, Tổng thống Mỹ Trump cho biết sẽ làm mọi điều có thể để kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng không nói cụ thể sẽ làm như thế nào.

“Nhìn xem, Nga nên đạt được một thỏa thuận. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể”, ông Trump nói với các phóng viên ngày 16/6 (theo giờ địa phương).

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ là tín hiệu tích cực.

“Tôi nhận thấy ông ấy rất hợp tác và lắng nghe rất chăm chú. Điều đó một lần nữa mang lại cho tôi sự lạc quan nhất định rằng chúng ta - người châu Âu và người Mỹ - đang cùng nhau làm mọi thứ có thể để chấm dứt cuộc xung đột”, ông Merz nói với báo giới.

Sau cuộc họp với ông Trump, ông Zelensky nói với báo chí rằng các nhà lãnh đạo G7 đều nhất trí quan điểm về Ukraine, cho biết các bên đã thảo luận về các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ, lĩnh vực ngân hàng và ngành sản xuất quốc phòng Nga.

Sau đó, đài truyền hình nhà nước Ukraine phát sóng video trong đó ông Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại ông Trump trong ngày 16/6.

“Các nhóm trợ lý của chúng tôi sẽ tiếp tục gặp nhau trong 24 giờ tới ở nhiều cấp độ khác nhau và sẽ tiếp tục trao đổi. Tôi nghĩ rằng ngày mai chúng tôi cũng sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump”, ông Zelensky nói.

Cuộc họp của các lãnh đạo G7 tại Pháp. (Ảnh: AP)

Các nhà ngoại giao châu Âu cho biết bầu không khí cuộc gặp mang tính xây dựng.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết ông Trump vẫn chưa cam kết áp đặt thêm lệnh trừng phạt như mong muốn của các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ông Trump nói với các phóng viên, rằng Washington có thể để các miễn trừ với dầu mỏ Nga hết hiệu lực sau khi thỏa thuận tạm thời chấm dứt chiến tranh với Iran giúp thị trường ổn định trở lại, nhưng ông không đề cập tới biện pháp trừng phạt rộng hơn.

Một nhà ngoại giao Pháp cho biết, các lãnh đạo G7 đã cam kết cung cấp thêm năng lực phòng không cho Kiev.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, các lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ nhắc Tổng thống Mỹ Trump, rằng thỏa thuận tạm thời với Iran có thể khiến Tehran tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết mục tiêu là bảo đảm một “thỏa thuận vững chắc, nghiêm túc và được hoàn tất trọn vẹn”.

Bữa trưa làm việc ngày 16/6 tập trung vào vấn đề mở lại eo biển Hormuz một cách an toàn. Các nhà lãnh đạo cũng bàn chuyện tìm tuyến đường thay thế để giảm sự phụ thuộc vào eo biển này.