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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump: Vòng đàm phán tiếp theo với Iran sẽ 'thuận lợi hơn'

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vòng đàm phán tiếp theo với Iran sẽ thuận lợi hơn sau khi hai bên đạt được bản ghi nhớ sơ bộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giai đoạn đàm phán tiếp theo với Iran sẽ "thuận lợi hơn" so với vòng thương lượng ban đầu dẫn đến bản ghi nhớ vừa được công bố gần đây.

"Nó sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, mà tôi nghĩ thực ra sẽ thuận lợi hơn", Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh trong cuộc gặp với Tiểu vương Qatar bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp.

Theo các quan chức Mỹ, vòng đàm phán kế tiếp sẽ tập trung vào những vấn đề kỹ thuật liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, cơ chế hỗ trợ tài chính cho Tehran cũng như các bước triển khai nhằm mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải thương mại.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cũng khẳng định Mỹ sẽ không "đầu tư bất kỳ khoản tiền nào vào Iran", nhằm xoa dịu lo ngại của một số đồng minh, rằng Tehran sẽ nhận được tiền từ Mỹ.

Theo các nguồn tin, thay vì nguồn vốn từ Mỹ, một quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD dự kiến sẽ được các quốc gia vùng Vịnh tài trợ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thể hiện rõ sự thất vọng đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho rằng các hành động quân sự của Israel tại Li-băng đã làm phức tạp nỗ lực đạt được thỏa thuận với Iran.

"Tôi có mối quan hệ rất tốt với Israel, nhưng giờ đây Israel phải có trách nhiệm hơn đối với Li-băng", ông Trump nói.

Theo giới chức Mỹ, trong những tháng gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần bất đồng với Chính phủ Israel vì các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah ở Li-băng. Tehran đã nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng cần bao gồm cả mặt trận Li-băng.

Trước đó, CNN đưa tin các cuộc thảo luận về thỏa thuận Mỹ - Iran giữa lãnh đạo các nước G7 trong bữa tối hôm thứ Hai (15/6) diễn ra thẳng thắn và kéo dài gần hai giờ bên bờ hồ Geneva.

Sau cuộc họp, nhiều quan chức châu Âu cho biết họ vẫn còn những câu hỏi liên quan đến nội dung thỏa thuận, đặc biệt là lộ trình mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Văn bản đầy đủ của thỏa thuận được ông Trump ký trực tuyến hôm Chủ nhật (14/6) hiện vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, quan chức Mỹ kỳ vọng các quốc gia châu Âu sẽ đóng góp vào nỗ lực loại bỏ thủy lôi khỏi eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.

Đáp lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẵn sàng "gánh vác phần trách nhiệm công bằng của mình" để hỗ trợ việc thực thi thỏa thuận.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #đàm phán #hạt nhân #eo biển Hormuz #chính sách #G7

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