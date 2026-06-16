Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân.

Bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật

Chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành và một số nhà báo lão thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: Nhật Minh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo xuất chúng, người đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng ngàn nhà báo thương binh, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức trân trọng đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo và người làm báo hôm nay đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên mặt trận đặc biệt quan trọng này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, cơ hội rất lớn, nhưng yêu cầu đặt ra cũng rất cao và vai trò của báo chí cách mạng càng quan trọng. Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Nhật Minh

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí cần làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên.

Nhưng đấu tranh không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, bằng lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực, bằng thái độ bình tĩnh và bằng uy tín nghề nghiệp. Các sản phẩm báo chí chính thống cần làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, thấy rõ hơn lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta nêu rõ, báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Các cơ quan báo chí và các nhà báo tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp, địa phương.

Cùng với đó, báo chí cần phát hiện kịp thời vướng mắc trong thực thi chính sách; phản ánh những mô hình hay, cách làm tốt; lên tiếng bảo vệ người ngay thẳng, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ “đao to búa lớn”. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh sự thật, có ích, có trách nhiệm và chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết.

Báo chí phải đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới, tham gia bằng tinh thần xây dựng: Phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng. Phê bình phải công tâm; cổ vũ phải có cơ sở; đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy chụp, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới.

Làm cho xã hội tử tế hơn

Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, báo chí tiếp tục là kênh giám sát quan trọng của xã hội. Các nhà báo cần dũng cảm nhưng cũng phải tỉnh táo; kiên quyết nhưng phải nhân văn; sắc bén nhưng phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đấu tranh với cái sai đồng thời phải bảo vệ cái đúng, tạo không khí khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Nhật Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý, báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo không chỉ truyền tải thông tin, mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức công dân.

Quán triệt tinh thần các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam, báo chí cần lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam: yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương và luôn hướng tới cái chung.

Trong môi trường truyền thông số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí càng phải giữ chuẩn mực, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành “món hàng” tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gợi mở, báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới. Đó là đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký lưu niệm vào biểu trưng của Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Nhật Minh

Do vậy, các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam.

Cùng với đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; xây dựng cơ chế tài chính phù hợp; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chính đáng của nhà báo; tạo điều kiện để báo chí chính thống đủ sức cạnh tranh trong môi trường truyền thông mới.

Nhấn mạnh 101 nhà báo tiêu biểu có mặt hôm nay là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động và trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các đồng chí tiếp tục là những người truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp, nhất là với các nhà báo trẻ, là tấm gương về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh và có lòng tự trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: Nhật Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, với đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đồng hành cùng đất nước hướng tới các mốc phát triển lớn của dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng 101 nhà báo tiêu biểu thực hiện Nghi thức ký tên lưu niệm trên tấm bảng biểu trưng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Những chữ ký này chính là lời khẳng định cho tinh thần dấn thân, mắt sáng, lòng trong, bút sắc, tiếp tục đưa nền báo chí nước nhà phát triển vững mạnh.