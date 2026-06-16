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Lâm Đồng sắp chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho Đồng Nai?

Văn Quân

TPO - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, TP. Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng khẩn trương trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND TP. Đồng Nai quản lý và lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính sau khi thực hiện bàn giao toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên cho TP. Đồng Nai.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Trong thông báo, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương, UBND TP. Đồng Nai, UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết chuyển giao Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên về UBND TP. Đồng Nai quản lý, hoàn thành trước 30/6.

Được thành lập năm 1992, Vườn quốc gia Cát Tiên có tổng diện tích hơn 71.000 ha, trải rộng trên địa bàn ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước trước đây. Trong đó, diện tích thuộc Đồng Nai hiện chiếm gần 40.000 ha.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Đồng Nai và UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính của Đồng Nai sau khi thực hiện bàn giao toàn bộ diện tích Vườn Quốc gia Cát Tiên cho TP. Đồng Nai quản lý; trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15/7.​

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Đồng Nai sẽ có cơ hội phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn VQG Cát Tiên tốt hơn (ảnh: VQG Cát Tiên).

VQG Cát Tiên gồm ba phân khu chính là Nam Cát Tiên, Tây Cát Tiên thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai và khu vực Cát Lộc nằm trên địa bàn các xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3 và Bảo Lâm 5 của tỉnh Lâm Đồng.

Đây được xem là một trong những hệ sinh thái rừng nhiệt đới đất thấp còn lại lớn nhất Việt Nam với độ che phủ rừng trên 80%, là “ngôi nhà chung” của hàng nghìn loài động, thực vật quý hiếm.

Theo thống kê, VQG Cát Tiên hiện ghi nhận 1.729 loài động vật và 1.655 loài thực vật bậc cao. Trong số đó có hơn 100 loài quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và danh mục ưu tiên bảo tồn. Không chỉ có giá trị về đa dạng sinh học, Cát Tiên còn là địa danh mang ý nghĩa đặc biệt trên bản đồ bảo tồn thế giới. Khu vực này đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012.

Văn Quân
#Đồng Nai #Lâm Đồng #địa giới hành chính #Vườn Quốc gia Cát Tiên #bảo tồn

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