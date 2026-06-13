Hơn 15.000 tỷ đồng 'rót' vào Khu Thương mại tự do Đà Nẵng

TPO - TP. Đà Nẵng vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án hạ tầng FTZ số 2, FTZ số 3 và FTZ số 4 với tổng diện tích khoảng 910 ha, tổng vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng.

Chiều 13/6, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) phối hợp tổ chức “Hội thảo FTZ Đà Nẵng và Kết nối đầu tư 2026”, nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư và triển khai Khu Thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng -khẳng định, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa và lợi thế vượt trội sau khi mở rộng không gian phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Với quy mô gần 12.000 km², dân số gần 3 triệu người, sở hữu 2 sân bay quốc tế, 3 cảng biển cùng hệ thống khu công nghiệp, khu công nghệ cao và trung tâm logistics trọng điểm, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và từng bước trở thành cực tăng trưởng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.​

Theo ông Hùng, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược, không chỉ là không gian phát triển kinh tế mà còn là mô hình thể chế mới, tạo lợi thế cạnh tranh và tăng cường khả năng kết nối của Đà Nẵng với các chuỗi sản xuất, thương mại và logistics toàn cầu.

Sau một năm triển khai, FTZ Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tại chương trình, UBND TP. Đà Nẵng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án hạ tầng FTZ số 2, FTZ số 3 và FTZ số 4 với tổng diện tích khoảng 910 ha, tổng vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng.

Ông Hùng nhấn mạnh, thời gian tới Đà Nẵng sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành; đồng thời nghiên cứu mở rộng không gian Khu Thương mại tự do về phía Nam nhằm khai thác tối đa tiềm năng phát triển của thành phố sau hợp nhất.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh: Mai Quang.

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và DSEZA tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm đúng quy hoạch và cam kết với nhà đầu tư.

TP. Đà Nẵng cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và hiệu quả để các dự án được triển khai nhanh chóng, bền vững.

Với quyết tâm chính trị cao của thành phố cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia và nhà đầu tư trong nước, quốc tế, Đà Nẵng kỳ vọng khu thương mại tự do sẽ sớm trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ kinh tế khu vực và thế giới.