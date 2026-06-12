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Gần 7.000 tỷ đồng đầu tư 2 khu công nghiệp ở Cần Thơ

Cảnh Kỳ

TPO - Cần Thơ kỳ vọng, việc đầu tư mới 2 khu công nghiệp Tân Hòa và Đại Ngãi sẽ thêm sức hút để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tới đặt nhà xưởng, đưa Cần Thơ từng bước thành trung tâm công nghiệp của vùng.

Chiều 12/6, UBND TP. Cần Thơ công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Đại Ngãi và KCN Tân Hòa.

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Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - trao quyết định đầu tư cho nhà đầu tư hai dự án.

Theo đó, Dự án KCN Tân Hòa đặt tại xã Tân Hòa (TP. Cần Thơ), rộng hơn 204 ha, chia làm 3 giai đoạn, tổng đầu tư 3.998 tỷ đồng.

Dự án KCN Đại Ngãi đặt tại xã Đại Ngãi (TP. Cần Thơ), rộng 196 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.915 tỷ đồng.

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ - cho biết, việc triển khai đồng thời hai KCN trên sẽ tạo nên hai cực phát triển quan trọng của thành phố, tạo nền tảng để Cần Thơ từng bước trở thành trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Lý yêu cầu nhà đầu tư, các sở ngành, địa phương phối hợp để sớm thành công trình thực tế, mặt bằng sạch, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và thành các nhà máy hoạt động sản xuất. Các sở ngành liên quan đồng hành cùng nhà đầu tư, theo dõi tiến độ, chủ động tổng hợp, tham mưu UBND thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt trong khâu giải phóng mặt bằng.

"Tuyệt đối không để tình trạng hồ sơ chậm trễ, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Thực hiện đúng tinh thần lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, giải quyết nhanh các kiến nghị thuộc thẩm quyền, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần", ông Lý giao nhiệm vụ cho các sở ngành, địa phương.

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #khu công nghiệp #đầu tư #Tân Hòa #Đại Ngãi #tăng trưởng

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