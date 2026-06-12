Lý do Sàn Giao dịch việc làm Quốc gia tại TPHCM 'ế khách'

TPO - Sau gần 2 tháng vận hành thử nghiệm, Sàn Giao dịch việc làm quốc gia tại TPHCM ghi nhận hơn 6.000 nhu cầu tuyển dụng từ hàng trăm doanh nghiệp nhưng mới chỉ có 83 người lao động tham gia. Quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động việc làm đang gặp rào cản lớn.

Chiều 11/6, đại diện Sở Nội vụ TPHCM cho biết, Sàn Giao dịch việc làm Quốc gia đang được kỳ vọng trở thành một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, việc làm. Tuy nhiên, sau thời gian vận hành thử nghiệm, hệ thống đang bộc lộ không ít khó khăn trong việc thu hút người lao động tham gia.

Theo Sở Nội vụ, từ ngày 14/4, Sàn Giao dịch việc làm Quốc gia chính thức được đưa vào vận hành thử nghiệm với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu lao động thống nhất trên phạm vi cả nước. Nền tảng này được kỳ vọng sẽ kết nối hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp, đồng thời góp phần minh bạch hóa thị trường lao động thông qua dữ liệu số.

Ngay sau khi hệ thống được triển khai, Sở Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tiếp cận nền tảng. Tuy nhiên, số liệu bước đầu cho thấy khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu tuyển dụng và số lượng người tìm việc tham gia hệ thống.

Tính đến ngày 3/6, có 407 doanh nghiệp được xác thực tài khoản trên Sàn Giao dịch việc làm Quốc gia. Các doanh nghiệp này đăng tải 419 vị trí tuyển dụng với tổng nhu cầu hơn 6.000 lao động. Trong khi đó, số người lao động tham gia nền tảng mới chỉ dừng ở con số 83.

Người lao động chưa tiếp cận với nền tảng mới khiến sàn giao dịch việc làm rơi vào tình trạng ế khách (ảnh minh họa).

Chênh lệch lớn giữa nguồn cung và cầu lao động cho thấy bài toán không nằm ở số lượng cơ hội việc làm mà nằm ở khả năng thu hút người lao động tiếp cận và sử dụng nền tảng mới.

Bà Lượng Thị Tới - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - cho rằng, chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động không đơn thuần là câu chuyện về công nghệ mà còn là quá trình thay đổi nhận thức và thói quen của người dùng.

Theo bà Tới, để Sàn Giao dịch việc làm Quốc gia thực sự trở thành điểm đến đáng tin cậy của người lao động và doanh nghiệp, hệ thống cần thêm thời gian để hoàn thiện cơ sở dữ liệu và đồng bộ hóa thông tin giữa các đơn vị liên quan như trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường đại học.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tạo dựng niềm tin đối với người lao động. Khi dữ liệu tuyển dụng trên hệ thống chưa thực sự phong phú hoặc chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu của thị trường, người lao động có xu hướng tiếp tục tìm kiếm cơ hội việc làm thông qua các kênh quen thuộc.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn ưu tiên sử dụng các trang tuyển dụng thương mại hoặc nền tảng mạng xã hội vốn đã có lượng người dùng lớn và ổn định. Trong khi đó, không ít người lao động vẫn duy trì thói quen tìm việc thông qua các hội nhóm trên Facebook, Zalo hoặc các kênh giới thiệu việc làm truyền thống.

Đây được xem là một trong những rào cản lớn đối với quá trình phát triển sàn giao dịch việc làm quốc gia. Bởi dù nền tảng được đầu tư về công nghệ, việc thay đổi hành vi người dùng vẫn cần thời gian và sự tham gia đồng bộ của nhiều bên.

Để gia tăng độ phủ của nền tảng, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã triển khai nhiều hình thức truyền thông khác nhau như quảng bá trên website, fanpage, Zalo OA, đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn trực tiếp tại trường học, đơn vị quân đội, các nhóm lao động yếu thế và những đối tượng có nhu cầu tìm việc.

Theo đại diện Sở Nội vụ, quá trình chuyển dịch từ các kênh tìm việc truyền thống sang nền tảng số chính thống sẽ không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Điều này đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ trong công tác truyền thông cũng như sự hoàn thiện liên tục của hệ thống.