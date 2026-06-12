Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lý do Sàn Giao dịch việc làm Quốc gia tại TPHCM 'ế khách'

Vân Sơn

TPO - Sau gần 2 tháng vận hành thử nghiệm, Sàn Giao dịch việc làm quốc gia tại TPHCM ghi nhận hơn 6.000 nhu cầu tuyển dụng từ hàng trăm doanh nghiệp nhưng mới chỉ có 83 người lao động tham gia. Quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động việc làm đang gặp rào cản lớn.

Chiều 11/6, đại diện Sở Nội vụ TPHCM cho biết, Sàn Giao dịch việc làm Quốc gia đang được kỳ vọng trở thành một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, việc làm. Tuy nhiên, sau thời gian vận hành thử nghiệm, hệ thống đang bộc lộ không ít khó khăn trong việc thu hút người lao động tham gia.

Theo Sở Nội vụ, từ ngày 14/4, Sàn Giao dịch việc làm Quốc gia chính thức được đưa vào vận hành thử nghiệm với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu lao động thống nhất trên phạm vi cả nước. Nền tảng này được kỳ vọng sẽ kết nối hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp, đồng thời góp phần minh bạch hóa thị trường lao động thông qua dữ liệu số.

Ngay sau khi hệ thống được triển khai, Sở Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tiếp cận nền tảng. Tuy nhiên, số liệu bước đầu cho thấy khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu tuyển dụng và số lượng người tìm việc tham gia hệ thống.

Tính đến ngày 3/6, có 407 doanh nghiệp được xác thực tài khoản trên Sàn Giao dịch việc làm Quốc gia. Các doanh nghiệp này đăng tải 419 vị trí tuyển dụng với tổng nhu cầu hơn 6.000 lao động. Trong khi đó, số người lao động tham gia nền tảng mới chỉ dừng ở con số 83.

9642a98515cc455c9e77bedbb9591f48-7893.jpg
Người lao động chưa tiếp cận với nền tảng mới khiến sàn giao dịch việc làm rơi vào tình trạng ế khách (ảnh minh họa).

Chênh lệch lớn giữa nguồn cung và cầu lao động cho thấy bài toán không nằm ở số lượng cơ hội việc làm mà nằm ở khả năng thu hút người lao động tiếp cận và sử dụng nền tảng mới.

Bà Lượng Thị Tới - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - cho rằng, chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động không đơn thuần là câu chuyện về công nghệ mà còn là quá trình thay đổi nhận thức và thói quen của người dùng.

Theo bà Tới, để Sàn Giao dịch việc làm Quốc gia thực sự trở thành điểm đến đáng tin cậy của người lao động và doanh nghiệp, hệ thống cần thêm thời gian để hoàn thiện cơ sở dữ liệu và đồng bộ hóa thông tin giữa các đơn vị liên quan như trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường đại học.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tạo dựng niềm tin đối với người lao động. Khi dữ liệu tuyển dụng trên hệ thống chưa thực sự phong phú hoặc chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu của thị trường, người lao động có xu hướng tiếp tục tìm kiếm cơ hội việc làm thông qua các kênh quen thuộc.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn ưu tiên sử dụng các trang tuyển dụng thương mại hoặc nền tảng mạng xã hội vốn đã có lượng người dùng lớn và ổn định. Trong khi đó, không ít người lao động vẫn duy trì thói quen tìm việc thông qua các hội nhóm trên Facebook, Zalo hoặc các kênh giới thiệu việc làm truyền thống.

Đây được xem là một trong những rào cản lớn đối với quá trình phát triển sàn giao dịch việc làm quốc gia. Bởi dù nền tảng được đầu tư về công nghệ, việc thay đổi hành vi người dùng vẫn cần thời gian và sự tham gia đồng bộ của nhiều bên.

Để gia tăng độ phủ của nền tảng, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã triển khai nhiều hình thức truyền thông khác nhau như quảng bá trên website, fanpage, Zalo OA, đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn trực tiếp tại trường học, đơn vị quân đội, các nhóm lao động yếu thế và những đối tượng có nhu cầu tìm việc.

Theo đại diện Sở Nội vụ, quá trình chuyển dịch từ các kênh tìm việc truyền thống sang nền tảng số chính thống sẽ không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Điều này đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ trong công tác truyền thông cũng như sự hoàn thiện liên tục của hệ thống.

Vân Sơn
#Chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động #Thách thức thu hút người lao động #Nền tảng sàn giao dịch việc làm quốc gia #Thay đổi nhận thức và thói quen người dùng #Khó khăn trong xây dựng hệ sinh thái dữ liệu lao động

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe