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Thế giới

Tổng thống Iran: Bản ghi nhớ với Mỹ chưa phải là thoả thuận cuối cùng

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định bản ghi nhớ với Mỹ chỉ là bước tiến hướng tới chấm dứt xung đột và khởi động đàm phán, đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên vẫn chưa được hoàn tất.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Hai (15/6) cho biết bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran là một bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt chiến tranh và mở đường cho các cuộc đàm phán, song nhấn mạnh rằng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

"Thỏa thuận đạt được là một bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt chiến tranh và khởi động các cuộc đàm phán, và một thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được chính thức hóa", ông Pezeshkian viết trên mạng xã hội X.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Theo nhà lãnh đạo Iran, Tehran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra và dù có đạt được thỏa thuận hay không, ưu tiên hàng đầu vẫn là phục vụ lợi ích của người dân Iran.

Ông Pezeshkian cho biết, bản ghi nhớ là kết quả của nhiều tháng đàm phán và theo dõi liên tục. Nếu được triển khai đúng các điều khoản đã thống nhất, văn kiện này có thể trở thành một tài liệu có ý nghĩa quan trọng đối với Iran.

Tehran vẫn hoài nghi về cam kết của Washington

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran vẫn hoài nghi đối với cam kết của Mỹ trong bất kỳ thỏa thuận nào, dù thừa nhận khả năng cao bản ghi nhớ sẽ được ký kết chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Phát biểu sau cuộc họp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội Iran, ông Araghchi cho biết nhiều khả năng đại diện hai nước sẽ gặp nhau tại Thụy Sĩ để ký kết bản ghi nhớ trước khi bước vào vòng đàm phán đầu tiên.

'Chúng ta có lịch sử về những lời hứa không được thực hiện và các thỏa thuận bị hủy bỏ. Vì vậy, toàn bộ quá trình đàm phán và thực thi thỏa thuận đều được xây dựng trên cơ sở thận trọng và thiếu lòng tin, xuất phát từ những kinh nghiệm trong quá khứ", ông nói.

Ngoại trưởng Iran đánh giá thỏa thuận có thể mở ra các cơ hội kinh tế cho nước này, song cảnh báo Tehran không nên để nền kinh tế phụ thuộc vào kết quả đàm phán với Washington. Theo ông, Iran sẽ tìm cách tối đa hóa lợi ích kinh tế từ bất kỳ thỏa thuận nào, đồng thời tránh phụ thuộc quá mức vào thỏa thuận đó.

'Văn bản thoả thuận sẽ sớm được công bố'

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết nội dung bản ghi nhớ sẽ được công bố rộng rãi, nhiều khả năng sau lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Trả lời câu hỏi của báo giới trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump nói: "Đây là một tài liệu rất quan trọng và tôi muốn công bố nó. Có lẽ sẽ diễn ra khá sớm, có thể là sau thứ Sáu".

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Mỹ #đàm phán #bản ghi nhớ #thỏa thuận #xung đột #chính trị

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