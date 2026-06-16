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Đà Nẵng: Hơn 40 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Hoài Văn

TPO - Sau khi ăn bánh mì thịt chả tại một quán ở phường Điện Bàn (TP. Đà Nẵng), 43 người phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt và nôn mửa. Lực lượng chức năng đang vào cuộc làm rõ.

Chiều 16/6, lãnh đạo Sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn sau khi hàng chục người phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 13 đến 15/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam tiếp nhận 21 bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt, nôn mửa. Từ chiều tối 15/6 đến sáng 16/6, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm 22 trường hợp với biểu hiện tương tự, nâng tổng số ca nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm lên 43 người.

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43 người nhập viện sau khi ăn bánh mì gần chợ Tổng, TP Đà Nẵng.

Qua điều tra dịch tễ, các bệnh nhân đều khai đã ăn bánh mì thịt chả tại một quán bánh mì gần chợ Tổng, phường Điện Bàn (TP. Đà Nẵng). Thời gian sử dụng thực phẩm vào khoảng 6 giờ 30 ngày 13/6. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, những trường hợp đầu tiên bắt đầu xuất hiện triệu chứng và phải nhập viện điều trị.

Ngay sau khi ghi nhận vụ việc, lực lượng chức năng phường Điện Bàn phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Điện Bàn tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, đồng thời lấy mẫu bánh mì và các nguyên liệu liên quan để phục vụ công tác xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Theo các bác sĩ, đa số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa với biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, đang được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hoài Văn
#ngộ độc bánh mì #TP Đà Nẵng #ngộ độc thực phẩm #an toàn thực phẩm

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