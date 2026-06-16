Fucoidan - Góc nhìn chuyên sâu và giá trị thực tiễn trong hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ

Công ty TNHH Umi No Shizuku đã tổ chức thành công hội thảo chuyên đề “Fucoidan- Góc nhìn chuyên sâu và giá trị thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe” vào ngày 24/5/2026 tại Hà Nội.

Trong nhịp sống hiện đại, khi con người ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và chất lượng sống, những giải pháp chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn.

Với mong muốn mang đến góc nhìn khoa học, đa chiều và thực tiễn hơn về Fucoidan trong chăm sóc sức khỏe, Công ty TNHH Umi No Shizuku đã tổ chức hội thảo “Fucoidan - Góc nhìn chuyên sâu và giá trị thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe”. Sự kiện đã quy tụ các chuyên gia, khách mời và đông đảo người tham dự quan tâm tới xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động.

Tại hội thảo, Tiến sĩ Daisuke Tachikawa - Nhà nghiên cứu chuyên về Fucoidan và kết hợp với chiết xuất nấm Agaricus từ hiệp hội nghiên cứu NPO, Nhật Bản đã mang tới những chia sẻ chuyên sâu về Fucoidan dưới góc nhìn khoa học với những thông tin về cơ chế hoạt động và vai trò của hoạt chất Fucoidan đối với sức khỏe.

Tiến sĩ Daisuke Tachikawa trình bày tại Hội thảo (Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku)

Chương trình hướng đến những người có nhu cầu nâng cao sức đề kháng cũng như những đối tượng đang quan tâm đến việc hỗ trợ cải thiện thể trạng trong quá trình điều trị bằng các phương pháp y khoa hiện đại. Thông qua hội thảo, người tham dự có thể hiểu rõ hơn về tiêu chí lựa chọn sản phẩm Fucoidan có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng và độ tin cậy cao, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tinh thần lạc quan trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku là sự kết hợp các thành phần tự nhiên gồm tảo nâu Okinawa Mozuku, tảo Mekabu kết hợp cùng bột tinh chế từ thể nấm Agaricus được pha chế theo công thức tổng hợp, phát huy hiệu quả tương hỗ, phù hợp cho người cần nâng cao sức đề kháng, người cần giảm tác hại do hóa trị, xạ trị.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan UMI NO SHIZUKU chứa tảo nâu Okinawa Mozuku, tảo Mekabu và bột tinh chế từ thể nấm Agaricus (Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku)

Sản phẩm được bào chế dưới dạng bột, viên nang và dạng nước uống tiện lợi, phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau. Với sứ mệnh mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe Fucoidan UMI NO SHIZUKU được phát triển từ nguồn nguyên liệu tự nhiên kết hợp với quy trình sản xuất hiện đại đạt chuẩn Nhật Bản với mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Không chỉ chú trọng phát triển sản phẩm, Fucoidan UMI NO SHIZUKU còn mong muốn lan tỏa những kiến thức hữu ích đến cộng đồng. Chính vì vậy, hội thảo được tổ chức như một cầu nối giúp khách hàng tiếp cận những thông tin chuyên sâu về Fucoidan, hiểu rõ hơn về các nghiên cứu khoa học liên quan cũng như những giá trị thực tiễn của hoạt chất này đối với sức khỏe.

Tư vấn khách hàng tại Hội thảo (Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku)

Thông qua những chia sẻ từ các chuyên gia, người tham dự không chỉ có cơ hội cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn được tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc và tính minh bạch của sản phẩm. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần kết nối cộng đồng, tạo không gian trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực trong hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động và bền vững.

Nhân dịp đặc biệt này, Công ty TNHH Umi No Shizuku dành tặng Quý khách chương trình khuyến mãi áp dụng từ ngày 25/5/2026 đến ngày 30/6/2026.