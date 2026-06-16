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Cụ ông 75 tuổi vượt ‘cửa tử’ sau ca đại phẫu tim kéo dài 5 tiếng

Hòa Hội

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện ở Cần Thơ vừa thực hiện thành công ca mổ tim cứu sống cụ ông 75 tuổi từ ‘cửa tử’, khi bị hở van động mạch chủ nặng, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân là ông T.D.D. (75 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng khó thở kéo dài, mệt mỏi, hồi hộp và giảm nghiêm trọng khả năng vận động. Trước đó, ông D. đã được chẩn đoán mắc bệnh lý van tim phức tạp.

Sau khi ông D. nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán bị hở van động mạch chủ nặng, hở van ba lá nặng kèm rung nhĩ mạn tính và suy tim. Bên cạnh đó, hai buồng nhĩ bị giãn lớn.

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Bác sĩ thăm khám cho cụ ông.

Sau khi được hội chẩn và chỉ định mổ tim, sau hơn 5 giờ phẫu thuật, cụ ông được thay van động mạch chủ, thay van hai lá sinh học và đặt van ba lá. Sau mổ, cụ ông đã phục hồi tốt.

BS.CKI. Lâm Phúc Minh, Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực - Hồi sức sau mổ tim (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) cho biết, phẫu thuật đa van tim ở người cao tuổi rất thách thức. Ca mổ đòi hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm, sự phối hợp đồng bộ của hệ thống máy tuần hoàn ngoài cơ thể và các phương tiện hồi sức.

Hòa Hội
#tim mạch #phẫu thuật tim #bệnh viện #cứu sống #lão niên #hồi sức #van tim

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