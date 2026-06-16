Sắp thí điểm chấm KPI trong xây dựng pháp luật

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, từ Quý III năm nay, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, chất lượng và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm

Sáng 16/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính định hướng và kết nối hành động trong toàn hệ thống chính trị đối với việc triển khai thống nhất, đồng bộ định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Ảnh: QH.

Theo ông Định, kết quả của công tác lập pháp nhiệm kỳ này sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng thể chế phát triển của đất nước, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045 mà Đảng đã đề ra...

“Điều cần hết sức chú ý ở nhóm định hướng này là mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy mà sâu xa hơn là xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, ông Định bày tỏ.

Định hướng quan trọng khác là việc tập trung hoàn thiện thể chế phát triển, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, điểm mới nổi bật là công tác lập pháp không chỉ tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các lĩnh vực hiện hữu mà phải chủ động tạo lập hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, phương thức quản trị mới và các động lực tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: QH.

“Công tác xây dựng pháp luật phải được xác định là đột phá của đột phá, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm; chuyển từ tư duy tiền kiểm sang chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát”, ông Định nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý Nhà nước, mà phải tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, phát huy quyền tự do kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội; khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển...

Chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện ngay Kế hoạch của Chính phủ trong việc triển khai định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng.

Chính phủ cũng đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66 gắn với triển khai đồng bộ Kết luận số 09 về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, pháp luật phải đi trước mở đường, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, đầu tư sản xuất kinh doanh và dứt khoát khắc phục tư duy không quản được thì cấm, không để quy định pháp luật trở thành rào cản cho sự phát triển.

Trên tinh thần đó, mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ: tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực nào, giảm chi phí tuân thủ nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp?

"Từ Quý III/2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ, ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Đề cập đến Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh đến việc tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật. Dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Mọi chính sách phải phục vụ sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của nhân dân, gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm công bằng, minh bạch; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

​