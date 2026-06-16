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Gia Lai bỏ cấm đường tại Phố đêm Chợ Nhỏ nổi tiếng sau phản ánh của báo Tiền Phong

Tiền Lê

TPO - Sau khi báo Tiền Phong có bài viết phản ánh “Nghịch lý Phố đêm Chợ Nhỏ”, UBND phường Pleiku (Gia Lai) đã thống nhất không tổ chức bố trí lực lượng chốt đường, nghiên cứu sắp xếp các hộ kinh doanh buôn bán trên vỉa hè, không để bàn ghế lấn chiếm lòng, lề đường không đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 16/6, UBND phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp cho ý kiến một số nội dung về phố đi bộ “Phố đêm Chợ Nhỏ”, thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đó, UBND phường thống nhất không tổ chức bố trí lực lượng chốt đường (trừ tổ chức các sự kiện, theo chỉ đạo của UBND phường). Cùng với đó, giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường khẩn trương rà soát các vị trí đường tại khu vực phố đi bộ cắm biển hạn chế tốc độ 30km/h từ 18-23h đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

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44 gian hàng ở Phố đêm Chợ Nhỏ thiếu đa dạng, đặc sắc, trong khi đó việc cấm đường lại gây khó khăn lớn đối với việc kinh doanh của các nhà hàng, quán cà phê đã hình thành trước đó.

Đặc biệt, UBND phường cũng thống nhất chuyển các hộ buôn bán sang tập trung bên khu vực đường D2 Phù Đổng (cũ), nghiên cứu sắp xếp các hộ kinh doanh buôn bán trên vỉa hè, không để bàn ghế lấn chiếm lòng, lề đường có nguy cơ không đảm bảo an toàn giao thông khi không chốt chặn giao thông; thường xuyên kiểm tra, đảm bảo trật tự đô thị, nhắc nhở, xử lý các hộ kinh doanh để bàn, ghế lấn chiếm lòng lề đường khu vực đường D2 Suối Hội Phú.

UBND phường Pleiku cũng giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp tổ chức họp dân đường Phùng Hưng để lắng nghe ý kiến tham gia các hộ, vận động các hộ chung tay xây dựng tuyến phố đi bộ, tổ chức các hoạt động kinh doanh trên tuyến phố; rà soát tham mưu ký, gia hạn hợp đồng đối với các hộ kinh doanh tại khu vực Bờ kè suối Hội Phú, đồng thời đề xuất điều chỉnh giảm kinh phí thuê đối với các hộ kinh doanh phù hợp.

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Việc đầu tư vào Phố đêm Chợ Nhỏ với kinh phí lớn, trong khi hiệu quả về hình ảnh du lịch, kinh tế đem lại chưa thực sự tương xứng.

Ngoài ra, UBND phường giao các đơn vị liên quan kiểm tra, nhắc nhở các quán trên tuyến đường D2 kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự khu vực; nhắc nhở hoặc xử lý theo quy định đối với quán Chillak và một số quán khác mở nhạc với âm lượng lớn, không có hệ thống cách âm gây ảnh đến các hộ dân sống lân cận.

Trước đó Tiền Phong đã có bài viết phản ánh, Phố đêm Chợ Nhỏ được phường Pleiku đầu tư với kỳ vọng phát triển kinh tế đêm, khai trương vào cuối tháng 1/2026. Tuy nhiên, thời gian đầu cấm đường từ 18-24h hàng ngày khiến lượng khách của rất nhiều nhà hàng, quán cà phê nhiều năm kinh doanh đã hình thành trước đó trên khu vực này giảm mạnh, có khi không có bóng người. Sau đó, phường Pleiku lại “lúc cấm, lúc mở” trên các đường vào Phố đêm Chợ Nhỏ, không có trật tự, không rõ ràng, trong khi khách hàng họ cần sự ổn định để lui tới. Việc “lúc cấm, lúc mở”, để các gian hàng vẫn bày bán ở lòng đường gây mất an toàn giao thông.

Các gian hàng kinh doanh ở khu vực này được sắp xếp phân khu không khoa học, mặt hàng kinh doanh mua bán thiếu đa dạng (44 gian hàng thì 24 gian hàng là xiên que, cá viên chiên). Bởi vậy, sau mấy tháng hoạt động, khách thưa vắng, từ 44 gian hàng phục vụ ban đầu nay rơi rụng chỉ còn 8.

Tiền Lê
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