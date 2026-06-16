Cử tri TPHCM đánh giá 'chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm' hợp lòng dân

TPO - Cử tri Phạm Văn Phố đánh giá “chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm” của Công an TPHCM là một chủ trương, hoạt động rất tuyệt vời, hợp lòng dân, mang lại nhiều kết quả về đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Cơ quan chức năng đã bắt hàng chục vụ với hàng trăm bị can gồm nhiều thành phần, trong đó có cả giới văn nghệ sĩ.

Sáng 16/6, tổ đại biểu HĐND TPHCM - đơn vị số 17 đã tiếp xúc cử tri các phường An Đông, Bình Phú, Bình Tây, Bình Tiên, Chợ Lớn, Chợ Quán, trước kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ XI (2026-2031).

Tổ đại biểu gồm có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM; bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn.

Cử tri Mai Thanh Hà nêu ý kiến.

Tại hội nghị, cử tri Mai Thanh Hà (phường An Đông) bày tỏ mong muốn nhà nước giảm tất cả chi phí hành chính khi người dân đã thực hiện đóng thuế. Cử tri này nhìn nhận thời gian qua có rất nhiều mặt bằng phải đóng cửa do kinh doanh khó khăn.

Cử tri Phạm Văn Phố (phường Bình Tiên) đánh giá “chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm” của Công an thành phố là một chủ trương, hoạt động hợp lòng dân. Đợt cao điểm đã thu được nhiều kết quả to lớn về đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Ông dẫn chứng: Cơ quan chức năng đã bắt hàng chục vụ với hàng trăm bị can gồm nhiều thành phần, trong đó có cả giới văn nghệ sĩ.

Cử tri Phố cũng ghi nhận công tác lập lại trật tự đô thị đạt được nhiều kết quả, giữ được "đường thông, hè thoáng". Ông đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý để thực hiện nghiêm túc cam kết của người dân với chính quyền trong giữ gìn trật tự lòng, lề đường.

Cử tri Phạm Văn Phố cũng nhìn nhận các đơn vị chức năng đã ra quân, xử lý rất triệt để vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng gian, hàng giả. Ông Phố đề nghị: “Trong thời gian tới, chính quyền địa phương nên xem lại việc kinh doanh hóa chất ở chợ Kim Biên bởi đây là cội nguồn, nơi cung cấp lượng lớn hóa chất, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về an toàn thực phẩm”.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề trên địa bàn về quy hoạch treo, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn, trong chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm của thành phố, phường được thành phố chọn tập trung chuyển hóa về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, cảnh quan đô thị. Ông cho biết hiện tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (chuyên kinh doanh các mặt hàng đông y - PV) đã có chuyển biến, vỉa hè thông thoáng. Địa phương đang tập trung chuyển hóa tình hình tại các cổng bệnh viện và các tuyến đường khác.

“Sau chiến dịch 45 ngày đêm, địa phương tập trung triển khai để các khu phố, hộ kinh doanh cam kết đảm bảo lập lại và giữ gìn an ninh trật tự”, ông Dũng nói.

Phó Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn Nguyễn Quốc Dũng trao đổi với cử tri.

Đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng gian, hàng giả, ông Dũng cho biết phường đã có kế hoạch phối, kết hợp liên ngành về tăng cường kiểm tra các chợ, cửa hàng, quán ăn trên địa bàn nhằm kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc có dấu hiệu kinh doanh hàng giả.

Riêng việc kinh doanh tại chợ Kim Biên, Phó Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn cho biết hiện chợ có 310 quầy sạp đang hoạt động, trong đó có 14 quầy, sạp kinh doanh phụ gia, thực phẩm, không có hộ nào kinh doanh hóa chất. Các hộ kinh doanh đều tuân thủ theo giấy phép kinh doanh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: Ngô Tùng