Người phụ nữ lĩnh tù vì gây rối tại trụ sở cơ quan nhà nước

TPO - Dù nhiều lần được cơ quan chức năng tiếp nhận, giải thích và trả lời theo quy định, một phụ nữ ở Lâm Đồng vẫn tiếp tục có hành vi la hét, xúc phạm cán bộ tại trụ sở cơ quan nhà nước.

Ngày 16/6, TAND Khu vực 4, tỉnh Lâm Đồng mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Kim Liên (69 tuổi, trú phường B’Lao) về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Theo cáo trạng, vào các ngày 30/5 và 17/6/2024, tại trụ sở UBND phường Lộc Sơn cũ và Trụ sở Tiếp công dân UBND TP Bảo Lộc cũ (nay thuộc phường B’Lao), bị cáo Liên đã có hành vi la hét, chửi bới, xúc phạm cán bộ đang thi hành công vụ, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước.

Bị cáo Liên tại phiên tòa xét xử.

Cơ quan tố tụng xác định, thời điểm thực hiện hành vi, bị cáo đang trong thời gian thử thách của bản án trước đó cũng về tội 'Gây rối trật tự công cộng' do TAND TP Bảo Lộc cũ tuyên vào năm 2023.

Trước đó, bị cáo từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự tại trụ sở cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù nhiều lần được cơ quan chức năng tiếp nhận, giải thích và trả lời theo quy định, bị cáo vẫn tiếp tục gửi đơn thư đến nhiều nơi; đồng thời đến các cơ quan nhà nước có hành vi gây rối, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã nhiều lần vi phạm nhưng không sửa chữa, tiếp tục thực hiện hành vi trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Liên 18 tháng tù giam về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Theo HĐXX, bản án là lời cảnh báo đối với những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, kiến nghị và các quyền công dân khác để thực hiện hành vi gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức.

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