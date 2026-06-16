Khởi tố đối tượng phóng hỏa làm cha ruột tử vong ở Vĩnh Long

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Ngọc Lynh (SN 1973, ngụ xã Thạnh Phước, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "giết người".
Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với người thân trong gia đình, khoảng 7h40 ngày 8/6, Trần Ngọc Lynh đi xe máy mang theo chai xăng đến cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy (ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, Vĩnh Long), do bà T.T.N.L (em ruột của Lynh) làm giám đốc. Tới nay, Lynh tạt xăng vào khu vực bên trong công ty rồi châm lửa đốt, sau đó rời khỏi hiện trường.
Vụ phóng hỏa làm ông T.N.L (SN 1944, cha ruột của Lynh) và bà L.T.T.H (SN 1984) tử vong; thiệt hại tài sản ước khoảng 5 tỷ đồng.
Toàn bộ hành vi phóng hỏa của Lynh được camera giám sát của người dân cạnh đó ghi lại.
Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Lynh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.