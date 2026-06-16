Khởi tố đối tượng phóng hỏa làm cha ruột tử vong ở Vĩnh Long

TPO - Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt cửa hàng của em trai làm 2 người tử vong ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ cháy là người con trai của nạn nhân.

Công an tống đạt các quyết định đối với Trần Ngọc Lynh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Ngọc Lynh (SN 1973, ngụ xã Thạnh Phước, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "giết người".

Clip ghi cảnh Trần Ngọc Lynh tưới xăng đốt nhà em ruột làm người cha 82 tuổi tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với người thân trong gia đình, khoảng 7h40 ngày 8/6, Trần Ngọc Lynh đi xe máy mang theo chai xăng đến cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy (ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, Vĩnh Long), do bà T.T.N.L (em ruột của Lynh) làm giám đốc. Tới nay, Lynh tạt xăng vào khu vực bên trong công ty rồi châm lửa đốt, sau đó rời khỏi hiện trường.

Vụ phóng hỏa làm ông T.N.L (SN 1944, cha ruột của Lynh) và bà L.T.T.H (SN 1984) tử vong; thiệt hại tài sản ước khoảng 5 tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy.

Toàn bộ hành vi phóng hỏa của Lynh được camera giám sát của người dân cạnh đó ghi lại.

Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Lynh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.