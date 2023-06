Tạt xăng đốt phòng trọ do ghen, 7 người đi cấp cứu

TPO - Nghi vấn do ghen tuông, Hiếu đã tạt xăng đốt phòng trọ làm 7 người bị thương

Ngày 3/6, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ phóng hỏa khiến 7 người bị thương do phỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 3/6, tại ấp 2, xã Phước Bình (H.Long Thành) xảy ra vụ cháy phòng trọ. Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã đến hiện trường tiến hành chữa cháy và thực hiện các biện pháp cấp cứu người bị nạn.

Đến khoảng 6 giờ 45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt và người bị nạn được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ cháy là khu nhà trọ gồm 15 phòng do bà N.T.M.L. làm chủ. Khu vực bị cháy là phòng trọ số 3 (có 6 người gồm 2 nữ và 4 nam) và phòng trọ số 10 (có 1 người là Nguyễn Trí Hiếu, quê TP Cần Thơ).

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy được các cơ quan chức năng xác định phòng trọ số 10 do Hiếu thuê trọ ở đối diện với với phòng trọ số 3 của bà T. ở. Tối 2/6, phòng trọ bà T. có nhiều người đến chơi.

Đến khoảng 5h30 ngày 3/6, Hiếu mang xăng đổ qua cửa phòng trọ bà T. nơi có 6 người đang ở bên trong rồi phóng hỏa. Vụ hỏa hoạn làm Hiếu và 6 người trong phòng trọ bà T. bị phỏng nặng. Nghi vấn, có thể do ghen tuông nên Hiếu đã dùng xăng đốt.