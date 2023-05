Hai nạn nhân trong vụ phóng hỏa nhầm ở Đồng Nai đã tử vong

TPO - Mâu thuẫn với bạn gái, Bạch Ngọc Minh mang xăng đến đốt phòng trọ, nhưng đối tượng đã đốt nhầm phòng trọ gia đình ông A. . Vụ cháy đã làm 2 người tử vong.

Ngày 16/5, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, bà B.T.N. (43 tuổi) nạn nhân thứ hai trong số 3 nạn nhân trong vụ đốt phòng trọ tại phường Tân Hòa TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tử vong sau một thời gian điều trị bỏng tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 10/5, cháu N.V.H. (10 tuổi, con trai chị N.) cũng đã tử vong do vết bỏng quá nặng. Riêng ông N.V.A. (48 tuổi, quê tỉnh Thái Bình), chồng bà N. cũng bị bỏng đã ổn định sức khỏe.

Như tin đã đưa, khoảng 1h30 ngày 23/4, gia đình ông N.V.A gồm 3 người đang ngủ trong phòng trọ thì bị người bên ngoài đổ xăng qua cửa đốt, ông A. cùng vợ và con trai bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở TP. HCM.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Bạch Ngọc Minh nghi can gây ra vụ cháy. Đối tượng này khai nhận, do mâu thuẫn chuyện tình cảm với bạn gái (ở cùng dãy trọ với vợ chồng anh N.V.A.) nên Minh mang xăng đến đốt phòng trọ của bạn gái. Tuy nhiên, đối tượng này đã đốt nhầm phòng trọ của gia đình anh N.V.A.