Tội phạm lừa đảo từ Đông Nam Á ‘đổ bộ’ Sri Lanka

TPO - Sri Lanka đang nổi lên trở thành một trung tâm mới của tội phạm mạng xuyên quốc gia, sau những đợt trấn áp ở Đông Nam Á khiến các mạng lưới lừa đảo phải chuyển địa bàn hoạt động.

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Cảnh sát Colombo thu giữ 250 máy tính và 500 điện thoại di động trong chiến dịch đột kích gần đây. (Ảnh: Bloomberg)

Ngày 16/6, người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka Fredrick Wootler cho biết, nước này đang chứng kiến sự gia tăng “đáng báo động” về số vụ tội phạm mạng do những người nhập cảnh với tư cách khách du lịch gây ra. Những người đến bằng visa du lịch đã bí mật thiết lập các trung tâm lừa đảo nhắm tới nạn nhân trên toàn thế giới.

Kể từ đầu năm nay, giới chức Sri Lanka đã tiến hành hơn chục chiến dịch đột kích nhằm vào các cơ sở bị nghi là trung tâm lừa đảo, bắt giữ và trục xuất gần 700 người nước ngoài.

Ngày 11/6, cảnh sát Sri Lanka tiến hành cuộc truy quét mới nhất tại thủ đô Colombo, bắt giữ 18 công dân Trung Quốc. Tại hiện trường, các đối tượng để lại nhiều tài liệu giả mạo, bao gồm giấy chứng nhận pháp lý giả, tài liệu giả của Bộ Tài chính Mỹ và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giả, trong đó tuyên bố công ty của họ có giá trị tới 10 tỷ USD.

Một thanh tra thuộc Cục Điều tra Tội phạm tham gia cuộc đột kích cho biết, lực lượng chức năng thu giữ 62 hộ chiếu, phần lớn thuộc về công dân Trung Quốc.

“Chúng tôi tìm thấy điện thoại, máy tính xách tay, USB, RAM, bộ xử lý máy tính, con dấu dùng để làm giả giấy tờ và rất nhiều tài liệu giả mạo. Một chứng nhận được đóng khung treo trên tường cũng bị làm giả nhằm chứng minh họ là doanh nghiệp đăng ký tại Mỹ”, vị thanh tra nói.

Giám đốc cảnh sát cấp cao Kamal Ariyawansa xác nhận đây là tổ chức tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, đang tìm cách lừa các nhà đầu tư Mỹ rót tiền vào công ty giả mạo có trụ sở tại Mỹ.

Phần lớn những người bị bắt giữ và trục xuất là công dân Trung Quốc, ngoài ra còn có công dân Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Malaysia, Myanmar… Theo cảnh sát, tất cả những người này đều nhập cảnh bằng thị thực du lịch.

Thu hẹp quy mô, di chuyển liên tục

Ngành công nghiệp lừa đảo xuyên quốc gia nở rộ ở Đông Nam Á trong những năm gần đây, trở thành một trong những mô hình tội phạm có tổ chức lớn nhất thế giới. Hoạt động này chủ yếu do các băng nhóm người Trung Quốc điều hành, sử dụng hàng trăm nghìn lao động, trong đó nhiều người bị mua bán hoặc ép buộc tham gia.

Từ những khu phức hợp kiên cố quy mô lớn tại Campuchia và Myanmar, các “nhà máy lừa đảo” triển khai loạt hình thức gian lận như lừa đảo tình cảm, lừa đảo tiền số, cờ bạc trực tuyến và rửa tiền trên phạm vi toàn cầu. Mỹ ước tính người dân nước này đã mất khoảng 10 tỷ USD cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á trong năm 2024.

Khi áp lực chính trị gia tăng ở các quốc gia Đông Nam Á, nhiều khu tổ hợp lừa đảo đã bị chính quyền mạnh tay trấn áp, buộc các băng nhóm tội phạm và những đối tượng điều hành người Trung Quốc phải tìm kiếm địa điểm mới.

Theo các chuyên gia, Sri Lanka trở thành điểm đến mới vì thủ tục xin thị thực du lịch dễ dàng, cùng với chương trình thị thực “du mục số” mới được triển khai. Ngoài ra, nước này có quy định dễ dàng đối với thẻ SIM và kết nối internet, trong khi văn phòng và khách sạn cho thuê có giá khá rẻ.

Sri Lanka vốn đã có sự hiện diện đáng kể của các doanh nghiệp và dự án hạ tầng Trung Quốc, vì vậy sự xuất hiện của công dân Trung Quốc không gây nhiều chú ý. Nước này gần đây nới lỏng các quy định liên quan đến cờ bạc và trò chơi trực tuyến, trong khi các cơ chế xử lý tội phạm mạng vẫn còn hạn chế. Hiện nay, biện pháp phổ biến nhất là trục xuất người nước ngoài bị phát hiện phạm tội trên mạng thay vì truy tố hình sự.

Thay vì xây dựng những khu tổ hợp quy mô lớn dễ bị phát hiện, các nhóm này thường hoạt động theo mô hình nhỏ, khoảng 5 người mỗi nhóm, liên tục di chuyển giữa khách sạn, căn hộ và văn phòng khác nhau sau khoảng 3 tháng.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Colombo cũng công khai thừa nhận có công dân Trung Quốc tham gia các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại, xác nhận các đối tượng này đã chuyển sang Sri Lanka sau khi bị truy quét ở Đông Nam Á.

“Những vụ việc như vậy gây ra tác hại rất lớn. Đại sứ quán Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ các cơ quan thực thi pháp luật Sri Lanka trong việc kiên quyết trấn áp nghi phạm”, Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố.