Nhân viên toàn hệ thống Starbucks Hàn Quốc phải học lại lịch sử sau thảm họa tiếp thị

TPO - Starbucks Hàn Quốc sẽ đồng loạt đóng cửa tất cả các cửa hàng trên toàn quốc để tổ chức buổi học lịch sử bắt buộc, sau khi chương trình khuyến mãi tai tiếng của thương hiệu này gợi lại vụ thảm sát phong trào dân chủ, gây làn sóng phản đối từ dư luận và chính giới.

Người biểu tình tập trung ngoài cửa hàng Starbucks ở Hàn Quốc sau khi chiến dịch tiếp thị được triển khai. (Ảnh: Shutterstock)

Công ty cho biết, hơn 2.000 cửa hàng sẽ tạm đóng cửa lúc 15h ngày 22/6 để nhân viên xem các bài giảng về lịch sử hiện đại Hàn Quốc và tham gia khóa đào tạo về “nhạy cảm xã hội”. Theo công ty dữ liệu IGAWorks, việc đóng cửa nửa ngày này có thể khiến Starbucks thất thu khoảng 2,1 tỷ won (1,4 triệu USD).

Biện pháp trên được đưa ra sau cuộc khủng hoảng truyền thông từ vụ Starbucks Hàn Quốc triển khai chương trình giảm giá cho dòng bình giữ nhiệt “Tank” vào ngày 18/5 – đúng dịp tưởng niệm vụ thảm sát Gwangju năm 1980.

Chương trình đã dẫn tới chiến dịch tẩy chay cửa hàng, khách hàng đập phá cốc và bình Starbucks, đồng thời nhiều bộ, ngành chính phủ chấm dứt hợp tác với chuỗi cà phê này.

Ông Chung Yong-jin, Chủ tịch Shinsegae Group - đơn vị vận hành Starbucks Hàn Quốc theo giấy phép từ công ty mẹ tại Mỹ - cũng sẽ tham gia khóa đào tạo tương tự vào ngày 24/6 cùng các lãnh đạo cấp cao khác.

Nội dung đào tạo bao gồm những sự kiện lớn trong lịch sử đương đại Hàn Quốc và cách các doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố lịch sử, xã hội khi đưa ra chiến dịch tiếp thị.

Shinsegae cho biết việc đóng cửa toàn hệ thống nhằm thể hiện mức độ nghiêm túc của công ty về tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn. Chỉ một số ít cửa hàng tại sân bay được miễn áp dụng quyết định này.

Dữ liệu thị trường cho thấy khối lượng thanh toán tại Starbucks đã giảm tới 26% trong tuần sau khi vụ việc xảy ra. Dù có dấu hiệu phục hồi một phần với mức tăng 12,8% trong tuần đầu tháng 6, doanh số vẫn thấp hơn khoảng 25% so với thời điểm trước khủng hoảng.

Vụ thảm sát Gwangju vẫn là ký ức đau thương đối với nhiều người Hàn Quốc. Trong 10 ngày đẫm máu, lực lượng lính dù đã đàn áp phong trào biểu tình đòi dân chủ chống lại nhà lãnh đạo quân sự Chun Doo-hwan. Các tổ chức đại diện nạn nhân cho biết hàng trăm người thiệt mạng.

Starbucks đặt tên cho ngày diễn ra chương trình khuyến mãi là “Tank Day” (Ngày Xe tăng). Chiến dịch còn sử dụng khẩu hiệu “thwack on the desk” (đập mạnh xuống bàn), gợi lại lời giải thích tai tiếng của cảnh sát về cái chết của nhà hoạt động sinh viên Park Jong-chul do tra tấn vào năm 1987. Khi đó, giới chức tuyên bố nhà hoạt động này tử vong sau khi cảnh sát viên “đập mạnh xuống bàn” trong lúc thẩm vấn.

Shinsegae cho biết các nhân viên marketing đã lựa chọn khẩu hiệu này sau khi tham khảo gợi ý từ công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Cuộc điều tra nội bộ sau đó phát hiện một số quản lý phê duyệt chiến dịch thậm chí chưa mở các tệp đính kèm trong email chứa nội dung quảng cáo.

Dù công ty gỡ bỏ chiến dịch chỉ vài giờ sau khi triển khai, hậu quả đã đến rất nhanh. Tổng giám đốc điều hành bị sa thải ngay trong ngày.

Starbucks tuyên bố “vô cùng lấy làm tiếc về một sự cố tiếp thị không thể chấp nhận được” và nhấn mạnh rằng “điều này lẽ ra không bao giờ được xảy ra”.

Ông Chung Yong-jin đã gửi thư xin lỗi và cũng công khai xin lỗi trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, nơi ông cúi đầu ba lần trước công chúng.

Trụ sở Starbucks tại Seattle cũng gửi thư xin lỗi trực tiếp tới May 18 Foundation - một trong những tổ chức đại diện cho các nạn nhân Gwangju, sau khi tổ chức này yêu cầu phản hồi chính thức.

Cuộc điều tra nội bộ không tìm thấy bằng chứng cho thấy có chủ ý xúc phạm hay khiêu khích, tuy nhiên cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang được tiến hành. Ông Chung Yong-jin và cựu tổng giám đốc điều hành đã bị cảnh sát Seoul đưa vào diện nghi phạm hình sự.

Cho đến nay, cách nhìn nhận về cuộc nổi dậy Gwangju vẫn gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Hàn Quốc.

Các nhóm cực hữu vẫn bênh vực quan điểm của chính quyền quân sự rằng những người biểu tình ở Gwangju ủng hộ Triều Tiên. Tuy nhiên, đầu năm nay, Tòa án Tối cao Hàn Quốc phán quyết rằng cáo buộc này là sai sự thật và mang tính xúc phạm.