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Thế giới

Iran đăng video World Cup, gợi nhớ ký ức đau thương về vụ ném bom trường tiểu học

Minh Hạnh

TPO - Iran đã đăng tải một đoạn video tuyên truyền trước trận đấu mở màn tại World Cup ở Los Angeles (Mỹ), trong đó có hình ảnh gợi lại ký ức về 168 người Iran, phần lớn là trẻ em, thiệt mạng trong vụ tấn công trường tiểu học Minab hồi tháng 2.

(Nguồn: CNN)

Đoạn video được đăng tải bởi ông Esmaeil Baqaei - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, với hình ảnh các cầu thủ đội tuyển quốc gia Iran dưới dạng nhân vật Lego, nắm tay các nhân vật Lego nhỏ tượng trưng cho những trẻ em thiệt mạng vì vụ tấn công nhằm vào trường học ở miền Nam Iran hồi tháng 2.

Cuộc tấn công tại Minab xảy ra vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột Iran, được cho là do quân đội Mỹ sử dụng thông tin lỗi thời dẫn đến tấn công nhầm, theo các nguồn tin.

“Iran, với những vết thương của mình, sẽ đứng vững. Với quyết tâm không lay chuyển, chúng tôi sẵn sàng thi đấu trên trường quốc tế”, ông Baqaei tuyên bố trong bài đăng kèm video.

Iran đã tăng cường sử dụng các video tuyên truyền bằng AI kể từ khi xung đột với Mỹ bùng phát, thường sử dụng hình ảnh Lego.

Mới đây, khán giả tại trận đấu World Cup giữa Iran và New Zealand cũng đã giăng một tấm biển trên khán đài nhắc đến 168 trẻ em Iran thiệt mạng tại Minab.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đã đăng tải hình ảnh từ khán đài lên Telegram.

Bên ngoài sân vận động, fan hâm mộ bóng đá Mehdi Jafarim cho biết anh đến để ủng hộ đội tuyển Iran. “Chúng tôi đến đây để ủng hộ Iran. Tôi nghĩ, tất cả chúng ta nên gác lại chính trị và cùng cổ vũ cho đội tuyển Iran”, Jafarim nói.

Trước khi di chuyển từ Tijuana (Mexico) đến Mỹ để tham dự trận đấu World Cup đầu tiên của đội tuyển, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran - Mahdi Taj - nói với Reuters rằng nhiệm vụ của đội tuyển “là tham gia dưới tên gọi Minab 168”.

Mặc dù các trận đấu được tổ chức tại Mỹ, nhưng đội tuyển quốc gia Iran vẫn đóng quân tại Mexico vì các hạn chế do chính quyền Mỹ áp đặt. Iran sẽ tiếp tục gặp Bỉ ở vòng bảng tại Los Angeles vào tuần tới.

Minh Hạnh
CNN
#Iran #Mỹ #xung đột Mỹ - Iran #trường tiểu học Minab #ném bom #trẻ em #World Cup

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