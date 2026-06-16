Báo chí phải dẫn dắt thông tin, tham gia kiến tạo chính sách

TPO - Ông Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cho rằng, trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, báo chí cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, từ cơ quan thông tin đơn thuần trở thành cơ quan dẫn dắt thông tin, tham gia kiến tạo chính sách và định hướng dư luận xã hội.

Báo chí cách mạng Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ

Sáng 16/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2026).

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Tiến Sỹ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc VOV - cho rằng, báo chí cách mạng Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc VOV - phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VOV.



Ông Đỗ Tiến Sỹ nêu rõ, ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, sứ mệnh đồng hành cùng Tổ quốc, cùng nhân dân luôn là trọng trách, là vinh dự lớn lao của người làm báo. Đội ngũ những người làm báo cách mạng luôn nỗ lực hết mình để thực hiện sứ mệnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần sáng tạo, cống hiến vì lợi ích chung của Tổ quốc và dân tộc, qua đó đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, những người làm báo hôm nay đang đứng trước nhiều thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ với tốc độ chưa từng có. Trước những biến đổi ấy, mỗi người làm báo không khỏi trăn trở: Chúng ta sẽ kể những câu chuyện gì trên từng trang viết, từng tác phẩm báo chí? Đâu là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và niềm tin của công chúng?

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn - thông tin nhanh về Đại hội Đoàn lần thứ XIII.

Những câu hỏi tưởng như đã cũ ấy lại luôn mang ý nghĩa thời sự, đặt ra những thách thức mới đối với nghề báo. Điều đó đòi hỏi người làm báo phải không ngừng đổi mới tư duy, giữ vững sự nhạy bén trước thực tiễn và tinh thần dấn thân vì sự thật, để mang đến những góc nhìn chân thực, khách quan và thấu đáo nhất về đời sống xã hội…

Tổng Giám đốc VOV bày tỏ, tiếng nói của báo chí bắt nguồn từ thực tiễn sinh động của đời sống; đó là tiếng chuông cảnh báo trước những vấn đề cần quan tâm, là sự cổ vũ chân thành đối với những giá trị tích cực và đôi khi góp phần gợi mở giải pháp cho những vấn đề đặt ra trong xã hội.

Báo chí còn là cầu nối chuyển tải tiếng nói của người dân, góp phần hoàn thiện chính sách, củng cố và tăng cường sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Để thực hiện tốt những sứ mệnh đó, cần có sự chung tay của mỗi người làm báo với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết nghề nghiệp…

Thông tin “đúng, kịp thời, hấp dẫn"

Tại hội nghị, ông Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - khẳng định truyền thống vẻ vang cùng những thành tựu nổi bật của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam qua hơn 100 năm hình thành và phát triển.

Ông Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VOV.



Theo ông Phạm Tất Thắng, trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, báo chí cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, từ cơ quan thông tin đơn thuần trở thành cơ quan dẫn dắt thông tin, tham gia kiến tạo chính sách và định hướng dư luận xã hội. Báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hiện diện trên các nền tảng số để làm chủ mặt trận thông tin trên không gian mạng.

Ông Phạm Tất Thắng cũng đề nghị, các cơ quan báo chí cần quán triệt phương châm thông tin “đúng, kịp thời, hấp dẫn”; chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và kỹ năng làm báo hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam được giao một sứ mệnh vẻ vang, cao cả, đồng thời cũng đứng trước những nhiệm vụ hết sức lớn lao và quan trọng. Để xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại như Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã xác định, báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đột phá sáng tạo, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là trên không gian mạng”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý.