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Xã hội

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Gia Lai chi hơn 369 tỷ đồng giải quyết chế độ cho hơn 2.000 cán bộ không chuyên trách

Trương Định

TPO - Hơn 3.600 cán bộ không chuyên trách cấp xã tại Gia Lai đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo Nghị định 154. Đến nay, tỉnh đã giải quyết cho 2.068 trường hợp với tổng kinh phí hơn 369 tỷ đồng.

Ngày 15/6, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp chuyên đề thứ 4 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Gia Lai báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

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HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp chuyên đề thứ 4.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước thời điểm sắp xếp của 2 tỉnh là 4.138 người (Gia Lai 2.208 người, Bình Định 1.930 người).

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, một phần số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã xin nghỉ việc theo chế độ, số còn lại được bố trí công việc hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy, HĐND, các công việc chuyên môn UBND và các tổ chức chính trị - xã hội đến ngày 31/5/2026.

Đến nay, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 3.614 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154 của người hoạt động không chuyên trách cấp xã và đã giải quyết cho 2.068 trường hợp với tổng kinh phí hơn 369 tỷ đồng.

Tính đến 5/6, Sở Nội vụ tiếp tục nhận 1.582 hồ sơ đề nghị giải quyết, gồm 351 hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức cấp xã và 1.231 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách nghị định 154.

Đối với 84 trường hợp còn lại, các địa phương đang bố trí công tác tại thôn, tổ dân phố hoặc sắp xếp vào các vị trí phù hợp theo nhu cầu và quy định.

Để hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh cấp thiết ở cấp xã; đồng thời, khắc phục bước đầu tình trạng thiếu hụt nhân lực tại các xã chưa đủ biên chế, chưa đủ trình độ chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch và thành lập 11 Tổ công tác chuyên ngành với 113 công chức, viên chức và quyết định cử 12 công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương tăng cường về công tác tại các xã chưa bố trí được công chức chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm thời gian từ 3 đến 6 tháng (lĩnh vực đất đai 7 người; lĩnh vực tài chính, kế toán 4 người; lĩnh vực xây dựng 1 người).

Đến nay, Tổ công tác của các sở, ngành đã đến trực tiếp hướng dẫn tại 104/135 xã, phường; xã được hỗ trợ ít nhất là 1 lĩnh vực, xã được hỗ trợ cao nhất là 8 lĩnh vực.

Trương Định
#Gia Lai #cán bộ không chuyên trách #chế độ chính sách #Nghị định 154 #sắp xếp đơn vị hành chính #chính quyền địa phương

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