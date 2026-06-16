Thủ môn chặn đứng hàng thủ Tây Ban Nha ở World Cup nổi tiếng chóng mặt sau một đêm

TPO - Sau màn thi đấu ấn tượng, liên tục chặn đứng hàng thủ của Tây Ban Nha, thủ môn Vozinho của đội tuyển Cape Verde trở thành hiện tượng toàn cầu, trang cá nhân Instagram tăng từ 50.000 lên hơn 2 triệu người follow chỉ sau một đêm.

World Cup 2026 mới chỉ bước qua những ngày đầu tiên nhưng giải đấu đã chứng kiến một trong những câu chuyện cổ tích ấn tượng. Nhân vật được quan tâm nhất hiện nay là thủ môn 40 tuổi của Cape Verde – Vozinho sau trận đấu với Tây Ban Nha.

Sau 90 phút thi đấu xuất thần trong trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha, người gác đền vốn ít được biết đến bên ngoài châu Phi và Bồ Đào Nha bỗng trở thành hiện tượng toàn cầu. Tài khoản Instagram của anh tăng vọt từ vài chục nghìn người theo dõi lên hàng triệu chỉ trong vài giờ đồng hồ, biến Vozinho thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội World Cup năm nay.

Vozinho thi đấu xuất thần trong trận đấu với Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.

Nổi tiếng toàn cầu sau một đêm

Trước khi bóng lăn tại Atlanta, hầu hết người hâm mộ đều dự đoán Tây Ban Nha sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước Cape Verde – đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng mọi tính toán đã bị đảo lộn bởi màn trình diễn không tưởng của Vozinho.

Suốt 90 phút, Tây Ban Nha liên tục tạo ra sức ép với hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, hết Ferran Torres, Mikel Oyarzabal rồi Aymeric Laporte đều phải bất lực trước phản xạ xuất thần của thủ thành kỳ cựu này. Anh thực hiện tới 7 pha cứu thua quan trọng, giúp Cape Verde giữ sạch lưới và giành điểm số lịch sử trong trận World Cup đầu tiên của quốc gia.

Không chỉ mang về kết quả gây sốc, Vozinho còn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và trở thành người hùng trong mắt hàng triệu khán giả trung lập trên toàn thế giới.

Theo truyền thông quốc tế, trước trận đấu, tài khoản Instagram của thủ môn Cape Verde chỉ có chưa đầy 50.000 người theo dõi. Trong lúc trận đấu diễn ra, các bình luận viên của kênh thể thao nổi tiếng tại Brazil đã kêu gọi khán giả theo dõi tài khoản của anh như một cách tôn vinh màn trình diễn phi thường.

Chỉ trong vài giờ, lượng người theo dõi của Vozinho tăng từ vài chục nghìn lên hơn 1 triệu, rồi vượt mốc 2 triệu. Con số này chưa có dấu hiệu dừng lại và được dự đoán tiếp tục tăng trong quá trình diễn ra World Cup. Các trang thể thao quốc tế mô tả đây là một trong những cú bùng nổ mạng xã hội nhanh nhất lịch sử World Cup.

Nhiều báo chí thậm chí gọi đây là "hiệu ứng Vozinho", minh chứng cho việc một cầu thủ ít tên tuổi hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao toàn cầu chỉ sau một trận đấu tại World Cup.

Hành trình bền bỉ của người gác đền tuổi 40

Vozinho nổi tiếng toàn cầu sau một đêm. Ảnh: Getty Images.

Điều khiến câu chuyện của Vozinho trở nên đặc biệt hơn nằm ở chỗ anh không phải một tài năng trẻ mới nổi. Vozinho tên đầy đủ của là Josimar José Évora Dias, sinh năm 1986 tại Mindelo, Cape Verde. Trong phần lớn sự nghiệp, Vozinho thi đấu tại các giải đấu ít được chú ý ở Cape Verde, Angola, Moldova, Cyprus, Slovakia và Bồ Đào Nha. Hiện anh khoác áo CLB Chaves tại giải hạng Nhì Bồ Đào Nha.

Vozinho bắt đầu thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ năm 2012 và đã gắn bó với Cape Verde hơn một thập kỷ. Anh từng tham dự nhiều kỳ CAN (Cúp các quốc gia châu Phi) và là một trong những công thần quan trọng đưa đội tuyển lần đầu tiên giành vé dự World Cup.

Ở tuổi 40, anh trở thành một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất ra mắt World Cup và là thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trong trận ra mắt ở giải đấu này.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh gây xúc động nhất là khoảnh khắc Vozinho bật khóc trên sân. Chia sẻ với truyền thông, thủ môn kỳ cựu cho biết anh nghĩ đến ông bà - những người đã nuôi dưỡng mình nhưng đã qua đời trước khi được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Anh cũng nghẹn ngào khi nhắc tới mẹ, người không thể tới Mỹ cổ vũ con trai vì những khó khăn liên quan đến thủ tục visa và chi phí đi lại.

Từ một thủ môn vô danh với phần lớn khán giả thế giới, Vozinho trở thành biểu tượng cho nghị lực, sự kiên trì và những giấc mơ không bao giờ có giới hạn tuổi tác.

Dù Cape Verde có tiến sâu tại World Cup hay không, Vozinho đã kịp ghi tên mình vào một trong những câu chuyện đẹp nhất giải đấu. Chỉ trong một đêm, anh đã chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh.