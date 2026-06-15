Hoa hậu, người đẹp đổ bộ họp báo concert Thanh Xuân

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Hướng dẫn nhận vé miễn phí concert Thanh xuân 2026

- Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Concert quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, Buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Hoaprox. ​

- Thông tin chi tiết về quy mô, cách thức phát hành vé và những điểm nhấn đặc biệt sẽ được ban tổ chức công bố tại họp báo ngày 15/6.

- Khán giả truy cập website hướng dẫn dành cho người tham dự để cập nhật các quy định, sơ đồ cổng vào, khu vực check-in và các thông báo mới nhất từ ban tổ chức: https://lasoong.com/huongdanconcert