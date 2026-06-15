Hoa hậu, người đẹp đổ bộ họp báo concert Thanh Xuân

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Phạm Thùy Dương, Trần Minh Thu, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thu Hằng xuất hiện rạng rỡ tại họp báo concert Thanh Xuân ở Hà Nội chiều 15/6.
Hoa hậu Hà Trúc Linh mặc trang phục trễ vai với điểm nhấn là chi tiết xuyên thấu ở vòng hai. Người đẹp bày tỏ sự háo hức khi tham gia đêm nhạc vào ngày 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Concert quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, Buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Hoaprox.
Dàn người đẹp phấn khích trước dàn nghệ sĩ tham gia chương trình, hứa hẹn mang lại những tiết mục bùng nổ.
Người đẹp Phạm Thùy Dương, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 mặc áo dài nền nã tham dự sự kiện. Cô bày tỏ sự hào hứng khi biết ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng tham dự chương trình. "Tôi ấn tượng với màn kết hợp của ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng trong tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Hy vọng trong concert lần này tôi và khán giả được thưởng thức những ca khúc hào hùng như thế", cô nói.
Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng lại ấn tượng với các gương mặt trẻ như Muộii, Buitruonglinh, Double2T. "Chắc chắn các giọng ca trẻ sẽ mang lại không khí sôi động, khó quên cho concert", cô nói.
Người đẹp Nguyễn Mai Phương lại ấn tượng với các nam ca sĩ CONGB, Quang Hùng MasterD. Cô mong chờ được thưởng thức những tiết mục kết hợp vũ đạo bùng nổ.
Hòa Minzy là giọng ca mà người đẹp Nguyễn Ngọc Mai và Trần Minh Thu mong chờ ở concert Thanh Xuân. "Những tiết mục truyền cảm hứng, mang đậm âm hưởng văn hóa dân gian của ca sĩ Hòa Minzy là điều tôi mong chờ nhất ở đêm nhạc", Trần Minh Thu cho biết.
Ca sĩ Hà Myo mặc trang phục rực rỡ ở sự kiện. Cô là một trong những ca sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình.
Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình là những giọng ca hàng đầu của âm nhạc Việt Nam cùng nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu đang có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Không chỉ ghi dấu ấn bằng hoạt động nghệ thuật, họ còn đại diện cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và ý thức cống hiến của thế hệ nghệ sĩ mới.
Hướng dẫn nhận vé miễn phí concert Thanh xuân 2026
- Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Concert quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, Buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Hoaprox.
- Thông tin chi tiết về quy mô, cách thức phát hành vé và những điểm nhấn đặc biệt sẽ được ban tổ chức công bố tại họp báo ngày 15/6.
- Khán giả truy cập website hướng dẫn dành cho người tham dự để cập nhật các quy định, sơ đồ cổng vào, khu vực check-in và các thông báo mới nhất từ ban tổ chức: https://lasoong.com/huongdanconcert