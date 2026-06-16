'Pháo đài bay' B-52 của Mỹ rơi ngay khi cất cánh, phi hành đoàn thiệt mạng

TPO - Một máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã bị rơi tại Căn cứ Không quân Edwards ở California, theo thông báo từ căn cứ này. Tất cả tám thành viên phi hành đoàn trên máy bay được cho là đã thiệt mạng.

Hiện trường vụ rơi máy bay. Tuy nhiên, không có mảnh vỡ lớn nào được nhìn thấy. (Nguồn: Fox News)

Vụ tai nạn xảy ra khoảng trưa 15/6, khi chiếc máy bay vừa cất cánh.

Máy bay bốc cháy ngay khi va chạm với mặt đất. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một cột khói lớn bốc lên. Chiếc máy bay dường như đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ tai nạn và đám cháy sau đó.

Theo thông tin từ Văn phòng Quan hệ Công chúng Sư đoàn Thử nghiệm 412, vào thời điểm gặp sự cố, máy bay chở 8 người thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm thường lệ.

“Những dấu hiệu ban đầu cho thấy phi hành đoàn khó có thể sống sót”, trích thông báo. “Các đội cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và tình hình vẫn đang được xử lý”.

Sân bay đã bị phong tỏa sau sự cố và tất cả các máy bay đến đã được chuyển hướng.

Không quân Mỹ cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Máy bay ném bom B-52 Stratofortress. (Ảnh: Reuters)

Máy bay Stratofortress, được thiết kế và chế tạo bởi Boeing, là một loại máy bay tầm xa, có tốc độ cận âm, từ lâu đã là xương sống của lực lượng máy bay ném bom chiến lược Mỹ.

Vụ tai nạn hôm 15/6 đánh dấu vụ rơi máy bay B-52 Stratofortress đầu tiên kể từ khi một chiếc máy bay ném bom loại này rơi xuống đảo Guam vào tháng 5/2016.

Được giới thiệu vào năm 1955, và đã trải qua nhiều lần nâng cấp trong nhiều thập kỷ, B-52 hiện vẫn là một trong những máy bay phục vụ lâu nhất trong biên chế của quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ được cho là có hơn 70 máy bay B-52H được nâng cấp đang hoạt động, trong đó gần 60 chiếc thuộc các đơn vị thường trực.

Những chiếc máy bay này đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột vũ trang. Chiến dịch của Mỹ và Israel vào Iran đánh dấu lần triển khai chiến đấu gần nhất của dòng B-52.