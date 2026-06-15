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Bộ đội Biên phòng ra quân hỗ trợ xây trường nội trú vùng biên

Ngọc Văn

TPO - Hưởng ứng chiến dịch 60 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế huy động 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 4.

Ngày 15/6, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế tổ chức lễ ra quân tham gia xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 4, xã A Lưới 4, Huế.

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30 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng TP. Huế sẵn sàng xuất quân hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp tại vùng biên giới.

Theo kế hoạch, Bộ đội Biên phòng TP. Huế huy động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng đơn vị thi công thực hiện các phần việc được giao, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trong khuôn khổ chiến dịch 60 ngày đêm hỗ trợ thi công các công trình trường học trên địa bàn.

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Lãnh đạo Biên phòng TP. Huế kiểm tra thực địa công trình cần hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Lê Hồng Tuyên - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP. Huế, yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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Bắt tay triển khai ngay công việc hỗ trợ xây dựng trường học vùng biên.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng tham gia đã cơ động đến công trường tại thôn Cưr Xo, xã A Lưới 4 để triển khai hỗ trợ thi công.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 4 được khởi công ngày 30/8/2025 trên diện tích gần 5ha, quy mô nội trú khoảng 200 học sinh. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới còn nhiều khó khăn và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

Ngọc Văn
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