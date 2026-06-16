Đại hội Hội Cựu Chiến binh tổ chức phiên làm việc thứ nhất, tiến hành công tác nhân sự

TPO - Sáng 16/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên làm việc thứ nhất, với nhiều nội dung quan trọng.

Dự đại hội có 456 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nhấn mạnh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XII đã đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Thượng tướng Bế Xuân Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phát biểu khai mạc phiên làm việc. Ảnh: Như Ý.



Nhấn mạnh bối cảnh, tình hình thế giới, đặc biệt là các công việc quan trọng của đất nước đã và đang triển khai, Thượng tướng Bế Xuân Trường nêu, Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng.

“Đại hội sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, những mặt hạn chế, tồn tại, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ VIII; sửa đổi, bổ sung điều lệ hội để phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Đồng thời, đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với phẩm chất, năng lực toàn diện, lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Thượng tướng Bế Xuân Trường nêu.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Như Ý.



Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh đề nghị các đại biểu quán triệt sâu sắc chủ đề của đại hội “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, hoàn thành các nội dung công việc quan trọng của phiên làm việc thứ nhất.

“Đề nghị các đại biểu tập trung vào thảo luận, sửa đổi, bổ sung điều lệ hội; thứ hai là thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới - là những đồng chí tiêu biểu, ưu tú đại diện cho hơn 3 triệu hội viên của cả nước”, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị, thông tin thêm rằng, công tác nhân sự đã được triển khai theo đúng quy trình chặt chẽ từ cơ sở.

Trước khi bước vào phiên làm việc thứ nhất, đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VIII đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn.