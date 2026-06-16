Đại hội Hội Cựu Chiến binh tổ chức phiên làm việc thứ nhất, tiến hành công tác nhân sự

Dự đại hội có 456 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.
Phát biểu khai mạc phiên làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nhấn mạnh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XII đã đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.
Nhấn mạnh bối cảnh, tình hình thế giới, đặc biệt là các công việc quan trọng của đất nước đã và đang triển khai, Thượng tướng Bế Xuân Trường nêu, Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng.
“Đại hội sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, những mặt hạn chế, tồn tại, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ VIII; sửa đổi, bổ sung điều lệ hội để phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Đồng thời, đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với phẩm chất, năng lực toàn diện, lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Thượng tướng Bế Xuân Trường nêu.
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh đề nghị các đại biểu quán triệt sâu sắc chủ đề của đại hội “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, hoàn thành các nội dung công việc quan trọng của phiên làm việc thứ nhất.
“Đề nghị các đại biểu tập trung vào thảo luận, sửa đổi, bổ sung điều lệ hội; thứ hai là thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới - là những đồng chí tiêu biểu, ưu tú đại diện cho hơn 3 triệu hội viên của cả nước”, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị, thông tin thêm rằng, công tác nhân sự đã được triển khai theo đúng quy trình chặt chẽ từ cơ sở.
Trước khi bước vào phiên làm việc thứ nhất, đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VIII đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn.
Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội thực hiện nhiều nội dung quan trọng như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội; nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội, báo cáo tổng kết thực hiện điều lệ hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII; thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII.
Chiều cùng ngày, đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII; hướng dẫn, điều hành thảo luận dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa VII; nghe báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII; tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh khóa VIII...