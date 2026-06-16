Khởi công 'Ngôi nhà khăn quàng đỏ' cho thiếu nhi vùng biên

TPO - Ngày 15/6, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp khởi công “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” trị giá 70 triệu đồng cho gia đình em Hà Phương Dung (xã Hương Xuân), góp phần giúp em ổn định cuộc sống, yên tâm học tập.

Thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”, ngày 15/6, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho em Hà Phương Dung ở thôn Trung Tâm, xã Hương Xuân.

Công trình được hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng, góp phần giúp gia đình em Hà Phương Dung có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới, ổn định cuộc sống, tiếp thêm động lực để em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Hương Xuân cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Lễ khởi công “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho em Hà Phương Dung. Ảnh HN



Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp hỗ trợ nguồn lực 70 triệu đồng để xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ".

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, việc hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp bộ đoàn, hội, đội đối với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”.

Trong thời gian tới, Đoàn xã Hương Xuân sẽ tiếp tục huy động đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công, chung tay hoàn thiện “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”, giúp gia đình em Hà Phương Dung sớm ổn định cuộc sống.