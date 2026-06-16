Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII: Hiến kế gửi Đoàn: Cán bộ Đoàn truyền cảm hứng, dẫn dắt thanh niên làm chủ công nghệ

TPO - Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031), các bạn trẻ từ giảng đường đại học kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn tập trung xây dựng mô hình “Đoàn số - Thanh niên số”.

Mỗi cơ sở Đoàn là một “trạm sáng tạo số”

Anh Bùi Duy Khánh – Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Đồng Tháp, Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam, giải “Sao Tháng Giêng” năm 2025 cho biết: Luôn cảm nhận sâu sắc vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng khát vọng cống hiến và phát huy sức trẻ vì cộng đồng.

Anh Bùi Duy Khánh – Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Đồng Tháp.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Khánh mong muốn, nhiệm kỳ mới, Trung ương Đoàn sẽ xây dựng mạnh mẽ mô hình “Đoàn số - Thanh niên số”, xem đây là một trong những giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong kỷ nguyên số.

Theo anh Khánh, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực then chốt để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong tiến trình đó, thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng, cần trở thành lực lượng tiên phong.



“Tổ chức Đoàn cần đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái quản trị thông minh, liên thông dữ liệu đoàn viên, số hóa toàn diện hoạt động quản lý, sinh hoạt, học tập và triển khai phong trào. Mỗi đoàn viên có thể tiếp cận các hoạt động Đoàn mọi lúc, mọi nơi thông qua các nền tảng số hiện đại, thuận tiện và thân thiện”, anh Khánh kỳ vọng.

Bên cạnh xây dựng Đoàn số, cần đặc biệt chú trọng hình thành thế hệ thanh niên số. Đoàn cần đẩy mạnh các chương trình trang bị kỹ năng số, năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu, an toàn thông tin, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ. Mỗi cơ sở Đoàn cần trở thành một “trạm sáng tạo số”, nơi thanh niên được học tập, thực hành và hiện thực hóa các ý tưởng phục vụ cộng đồng, địa phương và đất nước.

Anh Khánh cũng kỳ vọng, tổ chức Đoàn sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa không gian mạng như một mặt trận giáo dục mới; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có tư duy số, năng lực số và phương pháp làm việc số. Mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng, dẫn dắt thanh niên làm chủ công nghệ, lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Đồng Tháp tin tưởng rằng, nếu lấy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm một trong những động lực phát triển, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ là nhiệm kỳ tạo dấu ấn đột phá của tổ chức Đoàn. “Một tổ chức Đoàn hiện đại, thông minh, kết nối và sáng tạo sẽ là bệ phóng để hình thành lớp thanh niên Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, làm chủ khoa học công nghệ. Thanh niên sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” anh Khánh gửi gắm.

Chủ động bứt phá

Đồng quan điểm về việc công nghệ hóa công tác Đoàn, bạn Bùi Anh Thư – Ủy viên BCH Hội Sinh viên Việt Nam Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp mang đến diễn đàn góc nhìn thực tế ngay từ giảng đường, thông qua đợt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ Việt Nam gửi niềm tin tới Đoàn".

Bạn Bùi Anh Thư – Ủy viên BCH Hội Sinh viên Việt Nam Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp.

Theo Anh Thư, để giải quyết bài toán thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn, tổ chức Đoàn tại cơ sở phải chủ động bứt phá, tạo ra các mô hình gắn liền với không gian sáng tạo và cơ hội phát triển học thuật. Sinh viên ngày nay cần những giá trị thực chất thay vì những phong trào bề nổi.

Gửi gắm vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031, Anh Thư kỳ vọng vào việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đoàn. “Đoàn cần đi đầu trong việc hiện thực hóa mô hình "Đoàn số - Thanh niên số" thông qua việc tối ưu hóa quản lý đoàn viên và tích cực tương tác trên các nền tảng số. Đây sẽ là bước đi chiến lược giúp ghi nhận hiệu quả những ý kiến, đề xuất giải pháp mang tính hiến kế, đưa tiếng nói của thanh niên, sinh viên đến gần hơn với Trung ương Đoàn”, Anh Thư bộc bạch.

Ngoài ra, Anh Thư cũng tin tưởng rằng, sự đổi mới này sẽ phát huy tối đa vai trò của tuổi trẻ Việt Nam xung kích, tiên phong và sáng tạo, cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.