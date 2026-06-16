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Tuổi trẻ Ninh Bình gửi niềm tin, khát vọng tới Đại hội Đoàn lần thứ XIII

Diệu Nhi

TPO - Những lời chúc, niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Ninh Bình gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm với tổ chức Đoàn, mà còn gửi gắm mong muốn Đoàn tiếp tục là môi trường rèn luyện, đồng hành và tiếp sức cho thanh niên lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 - 25/6 tới tại Hà Nội, với gần 790 đại biểu tham dự. Đại hội diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Hoà chung không khí sôi nổi hướng tới Đại hội, tuổi trẻ Ninh Bình mang theo khát vọng cống hiến, niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới đổi mới, sáng tạo, bứt phá; tiếp tục viết nên những dấu ấn đẹp của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

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Diệu Nhi
#Tuổi trẻ #Ninh Bình #Đại hội Đoàn #Thanh niên #Khát vọng #Lập nghiệp

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